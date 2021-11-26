Özgün AÖF sınavları ne kadar sürüyor? AÖF sınav oturum süresi kaç dakika?
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AÖF sınavları ne kadar sürüyor? AÖF sınav oturum süresi kaç dakika?

Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan adaylar Güz dönemi sınavları için heyecan taşıyor. 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek AÖF sınavları yarın başlıyor. AÖF sınavların lk kez katılacak adaylar sınava ilişkin detayları merak ediyor. AÖF sınav süreleri kaç dakika? AÖF sınavları ne kadar sürüyor? gibi sorular öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2021 AÖF Güz sınavlarında sınav süresi kaç dakika? AÖF sınavları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF sınavları ne kadar sürüyor? AÖF sınav oturum süresi kaç dakika?
aöf

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına katılacak olan adaylar sınav süresi ile ilgili detayları sorguluyor. 27 ve 28 Kasım bu hafta sonu yapılacak AÖF sınavlarının sabah saat 09:30'da öğlen oturumu ise 14:00'te başlayacağı biliniyor. Peki, AÖF sınavları kaçta bitiyor? AÖF sınav süresi ne kadar?

Sınava girecek öğrenciler dikkat!
GÜNDEM
Sınava girecek öğrenciler dikkat!

AÖF SINAV SÜRELERİ NE KADAR?

Sınavlar sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.

AÖF SINAVLARI TEST OLARAK MI YAPILIYOR?

AÖF sınavları beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

AÖF VİZE SINAVLARI ORTALAMAYI NE KADAR ETKİLİYOR?

Vize sınavı olarak da bilinen ara sınavlar AÖF not ortalamasına %30 etki edecek.

AÖF sınavlarında kalem ve silgi veriliyor mu?
GÜNDEM
AÖF sınavlarında kalem ve silgi veriliyor mu?
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