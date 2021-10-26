AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gözü AÖL 1. dönem sınavları tarihlerimde... 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı? AÖL sınav tarihleri ne zaman?
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor.
Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.