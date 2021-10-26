Özgün AÖL 1 dönem sınavları ne zaman?
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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler AÖL 1. sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğiitm Bakanlığı AÖL 1. dönem sınav tarihleri duyuruldu. AÖL öğrencileri bu sene de sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
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AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gözü AÖL 1. dönem sınavları tarihlerimde... 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı? AÖL sınav tarihleri ne zaman?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor.

Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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