AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

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Hamza Dağ'dan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye: HDP'yi kızdırmamak için her tavizi vermeye hazırlar

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı TBMM'de kabul edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Açıkçası bu şunu gösteriyor: Seçime kadar CHP, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu, aslında bugün almış olduğu kararla göstermiş oldu." dedi.