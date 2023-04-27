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Açık lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 yılı 2. dönem sınavları Açık Öğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi AÖK giriş ekranı üzerinden geçtiğimiz gün 09.30'da başladı. 2023 AÖL 2. dönem sınavlarına girecek açık lise öğrencileri AÖK sınav giriş ekranıyla ilgili detayları araştırıyor. İşte 2023 AÖL 2. dönem AÖK sınav giriş ekranı...

12:44 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AÖL

AÖL

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavlarını tamamlayan açık lise öğrencileri tarafından sorgulanıyor. 24 Nisan yapılmaya başlanan AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erecek.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor.

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı.

AÖL 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme esaslarına göre sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek.

Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda adayların doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu ise 45 olacak. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekir.



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#aöl sonuç
1 saat önce
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