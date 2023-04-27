Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavlarını tamamlayan açık lise öğrencileri tarafından sorgulanıyor. 24 Nisan yapılmaya başlanan AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erecek.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor.

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı.

AÖL 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme esaslarına göre sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek.

Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda adayların doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu ise 45 olacak. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekir.







