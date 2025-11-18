AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi sınavları (e - sınav, yazılı sınav) ne zaman, tarihler açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri açıklandı. Milyonlarca AÖL öğrencisinin merakla beklediği e-sınav ve yazılı sınav takvimi duyurulurken, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de belirlendi. Peki AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? İŞTE E SINAV, YAZILI SINAV TARİHLERİ

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

e-Sınavlar, 1 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL e-SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL e-SINAV VE YAZILI SINAV SONUÇ TARİHİ

20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini