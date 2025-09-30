Yeni Şafak
ARA TATİL TARİHLERİ 2025: İlk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili ayın kaçında?

13:3630/09/2025, Salı
İlk kasım ara tatili ne zaman?
İlk kasım ara tatili ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı başladıktan sonra öğrencilerin gündeminde ilk ara tatil tarihleri yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre hem Kasım hem de Nisan ayındaki ara tatillerin tarihleri netleşti. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak, Kasım ara tatili hangi gün başlayacak?

Okullarda bu yıl uygulanacak tatil dönemleri belli oldu. MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre öğrenciler, yıl içinde iki kez ara tatil yapacak. İlk ara tatil Kasım ayında, ikincisi ise Nisan ayında gerçekleşecek. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? (KASIM ARA TATİLİ)

Kasım ayında uygulanacak birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. 7 Kasım Cuma günü yapılacak son dersinden ardından hafta sonu tatili ile birlikte ara tatile de çıkılmış olacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

