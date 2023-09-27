Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasıyla dünya çapında ses uyandıran milli futbolcu Arda Güler ABD kampında geçirdiği sakatlık sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bugün oynanacak Las Palmas maçında forma giymesi beklenen yıldız futbolcunun tekrar sakatlandığı açıklandı. Peki, Arda Güler ne zaman iyileşecek, ne zaman forma giyecek? İşte detaylar.

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI, LAS PALMAS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinin ABD kampında geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Real Madrid, Arda Güler’in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Real Madrid, Arda Güler'in son antrenmanda sol ön rektus kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Real Madrid tarafından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri yer aldı.

ARDA GÜLER SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN FORMA GİYECEK?

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Arda Güler'in sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı ifade edildi.

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri yer aldı.

REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Las Palmas maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.







