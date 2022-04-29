Arefe günü oruç tutulur mu? 2022 Diyanet açıklaması Ramazan ayının bitmesine günler kala vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi "arefe günü oruç tutulur mu?" sorusu oldu. Müslüman alemi 2 Nisan itibariyle oruçlarını tutmaya başlamıştı. Ramazan ayının son günlerine bir kaç gün kala arefe günü oruç tutulur mu? tutulmaz mı? İşte bütün detaylar sizlerle...

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