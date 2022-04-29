​Arefe günü oruç tutulur mu? 2022 Diyanet açıklaması

2 Nisan itibariyle oruçlarını tutmaya özen gösteren Müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramına günler kala arefe günü oruç tutulup, tutulmayacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu? İşte bütün detaylar...
Arefe günü oruç tutulur mu?
Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.
Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.