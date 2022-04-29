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Özgün Arefe günü oruç tutulur mu? 2022 Diyanet açıklaması
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Arefe günü oruç tutulur mu? 2022 Diyanet açıklaması

Ramazan ayının bitmesine günler kala vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi "arefe günü oruç tutulur mu?" sorusu oldu. Müslüman alemi 2 Nisan itibariyle oruçlarını tutmaya başlamıştı. Ramazan ayının son günlerine bir kaç gün kala arefe günü oruç tutulur mu? tutulmaz mı? İşte bütün detaylar sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Arefe günü oruç tutulur mu? 2022 Diyanet açıklaması
​Arefe günü oruç tutulur mu?

2 Nisan itibariyle oruçlarını tutmaya özen gösteren Müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramına günler kala arefe günü oruç tutulup, tutulmayacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu? İşte bütün detaylar...

Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

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