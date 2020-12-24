Her oyuncağın kendi hikayesi olduğuna inanan Armağan Oyuncak, çocukların yüzünü güldürmeye 1989 yılında, Bakırköy Yeraltı Çarşısında ithalat yaparak başlamıştır. Bizler için küçük ama çocuklar için kocaman mutluluklara ev sahipliği yaparak, en sevilen oyun ve film kahramanlarını çocukların hayal dünyasına sunmaya devam etmiştir.

Çocuklara Masallar Armağan Oyuncak’ta

Çocuklar sadece masal dinlemez aynı zamanda kendi yazdıkları masallara da oyuncak aracılığıyla hayat verirler. En sevilen oyun karakterlerini bünyesinde barındıran Armağan Oyuncak, çocukların masal dünyalarına eşlik edebileceği çizgi film ve oyun kahramanlarıyla yüzlerini güldürmektedir.

Dünyanın En Büyük Çizgi Film Kahramanları

Dünyanın en sevilen çizgi film kahramanlarını ele aldığımızda Hulk, Spiderman ve Batman gibi sevilen oyuncakların figürleriyle buluşmaları çocukların mutlu olmalarını sağlayacaktır. Tecrübe ve birikim sayesinde kaliteli oyuncakların satışı ve Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılması sağlanmaktadır. Online alışveriş alanında da her çocuğun hayal dünyasına hitap eden oyuncak seçenekleri sunuluyor.

PUBG, L.OL., Brawl Stars, Fortnite gibi yeni çıkan mobil oyunlarda sevilen figürlerin yer aldığı seçeneklerle birlikte Lego, TY, Barbie gibi sevilen markalarla birlikte nostaljik çizgi film kahramanlarını da bulmanızı sağlayacak geniş bir yelpazeye sahiptir. Mutlu çocuklar için her daim yenilenen çeşitlere yer verilir.

Mutlu Çocuklara Güzel Armağanlar!

Yeni yılda da özel kahramanların yer aldığı oyuncak seçenekleri geniş bir alanda satışa sunulmuştur.Perakendeden ayrılan Mega oyuncak ile toplu alım yapılarak, uygun fiyata ve onlarca oyuncağa sahip olabilirsiniz. Siz de çocukların yüzünü güldürerek yeni yılda geniş ürünlerle bir araya gelen kaliteyle tanışabilirsiniz.