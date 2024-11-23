Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret rakamı için geri sayım başladı. Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, çalışanların maaşlarına yansıyacak yeni ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ise toplantılar ve yeni asgari ücret tutarına dair detayları merakla bekliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, KAÇ KEZ TOPLANACAK?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, KAÇ KEZ TOPLANACAK?

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK?

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek: