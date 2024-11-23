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Asgari ücret görüşmeleri başladı mı, komisyon toplantısı ne zaman?

Asgari ücret görüşmeleri başladı mı, komisyon toplantısı ne zaman?

15:5323/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?

"Asgari ücret görüşmeleri başladı mı, komisyon toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret 2025 araştırmaları sürüyor. Yıl sonu yaklaşırken gündemdeki yerini koruyan asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, kaç kez toplanacak? 2025 Asgari ücret ne kadar olacak, beklentiler nedir?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret rakamı için geri sayım başladı. Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, çalışanların maaşlarına yansıyacak yeni ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ise toplantılar ve yeni asgari ücret tutarına dair detayları merakla bekliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, KAÇ KEZ TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Dört toplantının ardından nihai kararını açıklayacak.


ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:


“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.


Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.


Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.


Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.


Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”

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