Askerlik yeri sorgulama ekranı 2022: MSB'den açıklama geldi

Askerlik yerlerinin açıklamasını heyecanla bekleyen vatandaşlara müjdeli haber MSB'den geldi. MSB: "Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubelerinden açıklandı." diye duyurdu.

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı öğrenildi. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

MSB'den açıklama geldi.

2022 askerlik sevk tarihleri

Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

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Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022 Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022 Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022