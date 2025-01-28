Askerlik yerleri bugün mü açıklanacak? 2025 MSB celp ve sevk takvimi

Son olarak bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından şimdi de yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk dönemleri için bekleyiş sürüyor. Silahaltına alınacak olan adaylar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorgularken, bilgilendirme MSB tarafından yayınlanan takvim ile yapıldı. İşte 2025 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı.





ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Askerlik hizmeti için 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk takvimi belli oldu. Buna göre,





Yükümlülerin kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birlikleri 29 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek . MSB'de yer alan takvimde Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin işlemlerin tamamlandığı bildirilmişti.





Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin;





Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2025 tarihine kadar,

Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar,

Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.





(2) Celp ve sevk döneminin belirlenmesinde yükümlülerin celp ve sevk dönemi tercihleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre dikkate

alınabilir.

(3) Günün gelişen şartları ile TSK'nın ihtiyaç ve öncelikleri gereğince sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler ile celp ve sevk tarihlerinde değişiklik

yapılabilir.









ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?





Askerlik yerleri, www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Askerliğim" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden sorgulanabiliyor.



