Askerlik yerleri bugün mü açıklanacak? 2025 MSB celp ve sevk takvimi

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından silahaltına alınacak asker adaylarının celp ve sevk tarihleri duyurulmuştu. Er, Yedek Subay, Yedek Astsubay adaylarının kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemleri ile eğitim/esas birlikleri için takvim netleşti. Peki askerlik yerleri bugün mü açıklanacak? Askerlik yükümlüleri hangi tarihlere kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihi yapabilir?
Son olarak bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından şimdi de yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk dönemleri için bekleyiş sürüyor. Silahaltına alınacak olan adaylar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorgularken, bilgilendirme MSB tarafından yayınlanan takvim ile yapıldı. İşte 2025 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik hizmeti için 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk takvimi belli oldu. Buna göre,
Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin;
(2) Celp ve sevk döneminin belirlenmesinde yükümlülerin celp ve sevk dönemi tercihleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre dikkate
alınabilir.
(3) Günün gelişen şartları ile TSK'nın ihtiyaç ve öncelikleri gereğince sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler ile celp ve sevk tarihlerinde değişiklik
yapılabilir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Askerlik yerleri, www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Askerliğim" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden sorgulanabiliyor.