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NBA'de Boston Celtics, konferans yarı finaline çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, Atlanta Hawks'ı 128-120 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi. Celtics'in galibiyetinde Jaylen Brown 32 sayı, 5 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayı, 14 ribaunt, 7 asist ve Marcus Smart 22 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle etkin rol oynadı. Play-off kariyerinde 17. kez 30 ve üstü sayı üreten Tatum, Celtics tarihinde bunu en çok başaran oyuncular arasında Paul Pierce'ı (16) geride bırakarak 4. sıraya yerleşti. Boston Celtics - Atlanta Hawks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:41 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Atlanta Hawks 120-128 Boston Celtics Maç Özeti

Atlanta Hawks 120-128 Boston Celtics Maç Özeti

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Celtics, ilk tur serisi 6. maçında konuk olduğu Hawks'ı eleyerek Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.

ATLANTA HAWKS - BOSTON CELTİCS MAÇ ÖZETİ




#Atlanta Hawks
#Boston Celtics
#NBA
#Paul Pierce
#Marcus Smart
1 saat önce
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