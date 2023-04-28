Atlanta Hawks 120-128 Boston Celtics Maç Özeti
NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Celtics, ilk tur serisi 6. maçında konuk olduğu Hawks'ı eleyerek Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.
ATLANTA HAWKS - BOSTON CELTİCS MAÇ ÖZETİ
NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Heat ve Knicks'in rakiplerini elemesiyle Philadelphia 76ers'ın ardından Doğu Konferansı yarı finallerine kalan iki takım daha belli oldu. Jimmy Butler, Heat'in Bucks'ı uzatmada 128-126 yendiği ilk tur 5. maçında 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle ön plana çıktı. Bam Adebayo'nun 20 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı konuk takımda Gabe Vincent ise 22 sayı, 6 asistle galibiyete katkı sağladı. Milwaukee Bucks - Miami Heat maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
NBA’de New York Knicks, play-off ilk tur 5. maçında milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 106-95'lik skorla geçti. Konuk takım Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve RJ Barrett 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle mücadele etti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Darius Garland 21 sayı, 4 asist üretti. Cedi Osman ise 14 dakika 27 saniye süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Cleveland Cavaliers - New York Knicks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Timberwolves maçını 112-109 kazanarak tur atladı. Nuggets'ı galibiyete, 36 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray ve 28 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza atan Nikola Jokic taşıdı. Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 29 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 26 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
NBA’de Phoenix Suns Los Angeles Clippers’ı 136-130 mağlup ederek konferans yarı finaline yükseldi. Suns bu galibiyetle Nuggets'ın Batı Konferansı yarı finalindeki rakibi oldu. Suns'ta Devin Booker 47 sayı, 10 asist, 8 ribauntla öne çıktı. Kevin Durant 31 sayı, 6 ribaunt, Deandre Ayton da 21 sayı, 11 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Sakatlıkları nedeniyle Paul George'tan seri boyunca, Kawhi Leonard'dan ise 3. maçtan itibaren faydalanamayan Clippers'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti. Phoenix Suns - Los Angeles Clippers maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
NBA’de Boston Celtics'in Atlanta Hawks'a karşı 3-1 önde olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 5. karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Misafir ekip Hawks, all-star oyun kurucusu Trae Young'ın bitime 1.8 saniye kala attığı üç sayılık basketle maçı 119-117 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi. Young, 16'sı son çeyrekte 38 sayı kaydetmesinin yanı sıra 13 de asist yaptı. John Collins 22 sayı, Bogdan Bogdanovic 18 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu. Boston Celtics - Atlanta Hawks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.