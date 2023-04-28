NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Heat ve Knicks'in rakiplerini elemesiyle Philadelphia 76ers'ın ardından Doğu Konferansı yarı finallerine kalan iki takım daha belli oldu. Jimmy Butler, Heat'in Bucks'ı uzatmada 128-126 yendiği ilk tur 5. maçında 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle ön plana çıktı. Bam Adebayo'nun 20 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı konuk takımda Gabe Vincent ise 22 sayı, 6 asistle galibiyete katkı sağladı. Milwaukee Bucks - Miami Heat maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.