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Özgün AUZEF ara sınav sınav giriş yerleri belli oldu mu? AKSİS sınav giriş belgesi sorgulama
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AUZEF ara sınav sınav giriş yerleri belli oldu mu? AKSİS sınav giriş belgesi sorgulama!

AUZEF sınav giriş belgesi sınava katılacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2021-2022 ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte AUZEF sınav tarihleri ve detaylar

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF AKSİS sınav giriş belgesi belli oldu mu?
auzef

AUZEF sınav yerleri açıklaması sonrasında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitimine devam eden öğrencilerin hangi merkezlerde sınav olacakları öğrenilebilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, 2022 AUZEF sınav tarihleri ne zaman?

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

Adayların bahar döneminde katılacakları sınavların tarihleri şöyle;

Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYILANDI MI?

Ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Mart 2022 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.ed... adresi üzerinden yapıldı. Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini belirlenen tarihler arasında http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak alabilirler.

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