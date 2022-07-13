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AUZEF 3 ders sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak?

AUZEF 3 ders başvuruları ile ilgili beklenen açıklamalar arka arkaya geldi. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin başvurular 12 Temmuz itibariyle başladı. Peki, AUZEF 3 ders başvurusu ne zaman bitiyor ve son gün ne zaman? İşte hem bu sorunun cevabı hem de AUZEF 3 ders başvuru şartları ile ilgili bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?
AUZEF 3 ders sınavı 2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi mezuniyete 3 ders sınavı başvuruları 12 Temmuz’da başladı. Sınava katılacak olan adaylar başvurularını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Peki, AUZEF 3 ders sınavı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman bitecek?

AUZEF 3 DERS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

AUZEF 3 ders başvuruları dün itibariyle başladı. Mezuniyete üç ders sınavına girmek isteyen öğrencilerin üniversite tarafından açıklanan koşulları sağlaması gerekmektedir.

Başvurular 12.07.2022-14.07.2022 tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir.

AUZEF 3 DERS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programındaki eğitimini tamamlamış, mezuniyet için tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur.

Zorunlu staj/uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez.

Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine dikkate alınmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Mezuniyete Üç Ders Sınavı, 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Mezuniyete Üç Ders Sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.ed... adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyete üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır. Hükümlü/tutuklu öğrencilerin Mezuniyete Üç Ders Sınavları hakkında ayrıca duyuru/bilgilendirme yapılacaktır.

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