|
Özgün

AUZEF final sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 AUZEF giriş belgesi sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) takvimi güncellendi. İleri bir tarihe çekilen final sınavları ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF final sınavı yerleri açıklandı mı? AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama...

08:28 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:05 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AUZEF
AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takvimini paylaştı. AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ardından final sınavları ile ilgili araştırmalar başladı. Öğrenciler, AUZEF sınav tarihleri ne zaman? 2024 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? sorularına cevap arıyor. İşte son güncel durum

AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır?

AUZEF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF final sınavları ne zaman?

2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi geçtiğimiz günlerde güncellenmişti. İleri bir tarihe alınan AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.



#AUZEF
#İstanbul üniversitesi
#açıköğretim
#auzef sınav giriş
#auzef sınav yeri
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erken emeklilik 1999 sonrası çalışanlara var mı? 2000 ile 2008 arasında sigorta girişi olan kadınlara 43, erkeklere 45 yaşında emeklilik geliyor! Teklif Meclis'e sunuldu...