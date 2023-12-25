İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takvimini paylaştı. AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ardından final sınavları ile ilgili araştırmalar başladı. Öğrenciler, AUZEF sınav tarihleri ne zaman? 2024 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? sorularına cevap arıyor. İşte son güncel durum