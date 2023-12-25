İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takvimini paylaştı. AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ardından final sınavları ile ilgili araştırmalar başladı. Öğrenciler, AUZEF sınav tarihleri ne zaman? 2024 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? sorularına cevap arıyor. İşte son güncel durum
AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır?
AUZEF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
AUZEF final sınavları ne zaman?
2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi geçtiğimiz günlerde güncellenmişti. İleri bir tarihe alınan AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.