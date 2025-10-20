AUZEF SINAV TARİHLERİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF Güz Dönemi sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerini yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim yılı sınav takvimi açıklandı. Güz ve Bahar Dönemi sınav tarihleri belli olurken, öğrenciler şimdiden hazırlıklarını bu tarihlere göre planlamaya başladı. Peki, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF akademik takvimi...
AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF ara sınav (vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak.