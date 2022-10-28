Avrupa Borsaları Düşüşte Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı seyirle başladı. Hafta başından dünkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına kadar yükseliş eğiliminde hareket ederek 1 seviyesinin üzerini test eden avro/dolar paritesi, kararın ardından günü yüzde 1,1 azalışla 0,9960'tan tamamladı. Parite, şu sıralarda 0,9970 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi. Peki Avrupa borsalarında son durum ne? İşte detaylar.

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