Özgün Avrupa Borsaları Düşüşte
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Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı seyirle başladı. Hafta başından dünkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına kadar yükseliş eğiliminde hareket ederek 1 seviyesinin üzerini test eden avro/dolar paritesi, kararın ardından günü yüzde 1,1 azalışla 0,9960'tan tamamladı. Parite, şu sıralarda 0,9970 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi. Peki Avrupa borsalarında son durum ne? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Borsaları Düşüşte
Avrupa Borsası

Avrupa Merkez Bankası dün üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarırken, karar metninde önemli oranda parasal sıkılaşmaya gidildiği ve faiz oranlarının artırılmaya devam etmesini beklendiği kaydedildi.

AVRUPA BORSALARINDA SON DURUM

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,91 azalışla 406,5 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybederek 13.084 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 düşüşle 7.011 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 azalışla 6.194 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 değer kaybıyla 7.854 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 22.392 puanda seyrediyor.

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