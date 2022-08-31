Aydın'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ege açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi

Ege bölgesinde son dakika deprem haberi gündemde yer aldı. Aydın Kuşadası ilçesinin merkez olduğu art arda iki deprem meydana geldi. Aydın ve İzmir'de oturan vatandaşların hissettiği depremlerin merkezi ve şiddeti merak ediliyor.

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Aydın Kuşadası ilçesinin merkez olduğu 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Bu sarsıntıdan 11 dakika sonra aynı bölgede 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

İlk depremin Türkiye saatiyle 12.56'da gerçekleştiği belirtilirken yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre depremin 5.1 büyüklüğünde olduğu öğrenilirken merkez üssü ise Ege denizi olduğu ve derinliğinin 10.1 kilometre olduğu açıklandı. Özellikle yüksek katlı binalarda daha çok hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

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#Deprem

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 15.44 km. Kusadasi (Aydin)

Tarih-Saat : 31.08.2022, 12:56:39 TSİ

Enlem : 37.5950 N

Boylam : 26.8390 E

Derinlik : 7.03 km

Detay : https://t.co/0soUs8SG8q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2022

#DEPREM: Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2022

DEPREMDE HASAR VAR MI?

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan son açıklama şöyle;

"Geçmiş olsun Aydın.

Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ