Özgün Aydında kaç şiddetinde deprem oldu? Ege açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi
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Aydın'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ege açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi

Son dakika gelen bilgiye göre Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği illerde "Aydın'da, İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunu merak ediyor. AFAD verilerine göre Aydın Kuşadası'nda iki deprem meydana geldi. Ege Denizi Kuşadası açıklarında yaşanan deprem İzmir, Manisa gibi çevre illerden de yoğun olarak hissedildi. Peki, depremde hasar meydana geldi mi? Yaralı var mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika deprem haberi: İzmirde, Aydında deprem mi oldu? Aydın Kuşadasında kaç şiddetinde deprem oldu?
Aydın derpem

Ege bölgesinde son dakika deprem haberi gündemde yer aldı. Aydın Kuşadası ilçesinin merkez olduğu art arda iki deprem meydana geldi. Aydın ve İzmir'de oturan vatandaşların hissettiği depremlerin merkezi ve şiddeti merak ediliyor.

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Aydın Kuşadası ilçesinin merkez olduğu 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Bu sarsıntıdan 11 dakika sonra aynı bölgede 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

İlk depremin Türkiye saatiyle 12.56'da gerçekleştiği belirtilirken yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre depremin 5.1 büyüklüğünde olduğu öğrenilirken merkez üssü ise Ege denizi olduğu ve derinliğinin 10.1 kilometre olduğu açıklandı. Özellikle yüksek katlı binalarda daha çok hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

DEPREMDE HASAR VAR MI?

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan son açıklama şöyle;

"Geçmiş olsun Aydın.

Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

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