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Azami uzlaştırma fiyatı nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının 6 ay önce devreye alındığını hatırlattı. Bu karar sonrası Azami uzlaştırma fiyatı ne demek? sorusu da merak edilen konular arasında yerini aldı. Azami uzlaştırma fiyatı nedir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Azami uzlaştırma fiyatı ne demek?
Azami uzlaştırma fiyatı nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yaklaşan kış öncesi kritik bir hamle geldi. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması 6 ay daha uygulamada kalacak. Arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin yüksek maliyetten korunması hedefleniyor. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile arz güvenliği sekteye uğramayacak ve tüketiciler yüksek maliyetten korunacak. Mekanizma başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi tarafından da uygulanıyor.

EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller için 1200 lira olarak belirlemişti.

Azami uzlaştırma fiyatı ne demek?

Azami uzlaştırma fiyatı, Nisan ayından başlayarak Destekleme Bedeli uygulaması devam ettiği sürece, enerji (yakıt) kaynağına göre serbest elektrik piyasasında bir santralın en fazla ne kadar gelir elde edeceğini belirlemektedir. PTF Tavan fiyatı ise Destekleme Bedellerininn dağıtım yönünü belirler.

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