Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, planlar yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 20 Nisan arife günü son oruç tutulacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatili 3,5 gün olacak. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı hava durumu (21, 22, 23 Nisan 2023)

RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU (21, 22, 23 NİSAN 2023)

Meteoroloji'nin Ramazan Bayramı olan 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerindeki tahminine göre hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Bayramda ülke genelinde yağış beklenmiyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı 20 Nisan Perşembe arefe günü idrak edilecek. Sonrasında Ramazan Bayramı ise 21 Nisan Cuma başlayacak olup ve 23 Nisan Pazar günü son bulacak.







