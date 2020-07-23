Bebego %100 Sağlıklı Bebek Giysileri

Yeni doğan bir bebek, yetişkin bir insandan daha az hareketlidir, daha korunmaya muhtaçtır, vücudunda daha az yağı vardır, ter bezleri de henüz gelişmemiştir.

Öte yandan lütfen unutmayın ki O artık doğdu. Geri kalan yaşamını geçireceği dünyasına kavuştu ve bu dünyaya ait. Onu korumak adına yanlış yapmanız çok normal, çünkü siz onu korumak için ve bunu en iyi şekilde yapmayı arzuluyorsunuz. Gerektiğinden fazla veya az giydirmek veya beslemek, oynatmak, uyutmak…

Oysa biz onları giydirmek konusuna profesyonelce yaklaşıyoruz.

Bebeklerinizi doğru giydirmek için iki yöntemi bir araya getirerek çıkan sonucu pratiğe döküyoruz:

1. Anne gibi korumacı düşünüyoruz.

2. Normal bir insan olduklarını unutmayarak empati yapıyoruz.

Piyasa da bebek giysileri de yetişkin giysileri gibi birçok kumaş tercih edilerek üretiliyor. Bu açıdan yaklaştığımızda korumacı özelliğimizi ön planda tutarak bebeklerimiz için sadece %100 pamuklu kumaşlar kullanıyoruz. Ancak sattığımız ürünleri yetişkin kişilerin tercihlerini düşünerek yani empati yaparak seçiyoruz.

Bebego dan bebeğiniz için ne satın alırsanız alın %100 sağlıklı bebek giysilerine sahip olursunuz.

Pamuk En Sağlıklısıdır

Bebeklerimizin kıyafetlerine en uygun kumaş %100 pamuktur. Özellikle iç kıyafette minik hassas tenlerine dokunacak kumaşların %100 pamuk olmasına ve fazla renk kullanılmamasına eğer renk verilmiş ise doğal yöntemlerle renklendirilmesine özen gösteriyoruz.

Bebeğinizin vücudunun rahat nefes almasını sağlayacak kumaşlar tercih ediyoruz. Bebek giysilerinin kumaşını %100 pamuk yaptıktan sonra bu giysilerde bol bol renk kullanmak adına doğal olmayan hatta insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler ile renklendirilmiş kıyafetlerin %100 sağlıklı olmadığını kabul etmek gerekir.

Tamamen Türk sermayesi ile kurulmuş yerli üretim yapan Bebego markası bu konuda da alışılmışın dışında gösterdiği özen ile siz sevgili anne babaların ilgisini hak etmektedir.

Havaya Uygun Giysiler

Bebego.comdan alacağınız %100 sağlıklı bebek giysileri hava koşullarına uygun üretilen ürünlerdir. Bunun anlamı ısıtmayan kışlık bir kıyafeti veya terleten yazlık bir elbiseyi sizlere sunmak bizim hizmet anlayışımıza uygun değildir. Doğru zamanda doğru kıyafeti giydirdiğinizde tam memnun olacağınız sağlıklı olduğunu bilerek de huzur duyacağınız ürünler sunuyoruz size.

Bebeğinizin tenini koruması için seçilen kumaş hava geçişine izin veren tiril tiril bir yapıdadır. Bu özelliği sayesinde bebeğinizin teni tahriş olmaz, alerji riski de minimuma iner. Kumaşlarımızın yapısı hem yumuşacıktır, bebeğiniz tenine dokunmasından hoşlansın diye, hem de esneyebilen özelliktedir; ellerini kollarını bacaklarını tükenmeyen enerjisi ile savururken tenini tahriş etmesin diye.

Elbiselerin dikişleri

Bu kadar özen gösterilerek seçilen kumaşların dikişi yani birbirine eklenmesi de ayrı bir özenle yapılır. Dikişte sert iplik kullanılmaz, dikişler her zaman bebeğinizin tenine temas etmeyecek şekilde ayarlanır. Etiketlerin çoğu kıyafetin özelliğine göre ya tam olarak dört tarafından kıyafete ince iple dikilmiştir veya baskı yapılarak kıyafette hiçbir çıkıntılığa neden olmayarak bebeğinizin teni korunmuştur.

Kullanım Kolaylıkları

Bebego.comdaki%100 sağlıklı bebek giysileri sadece mevsime uygun ve doğal kumaşlardan üretilmiş olmaları ile sınırlı kalmaz.Bebego.com’da bulacağınız tüm giysilerimiz bebeklerimiz için kullanım kolaylıkları gözetilerek tasarlanmaktadır.

Bunun anlamı: Yeni doğan bebekler başlarından bir şeyin geçirilmesini hiç sevmezler, hemen huzursuzlanırlar hatta ağlamaya başlarlar. Aynı sorun alt açma konusunda da karşımıza çıkar. %100 sağlıklı bebek giysileri ile bu konuları çözüme ulaştırmıştır. Kullanılan çıt çıtlar ve düğmeler hızla gücünü toplayan ve sizi yapabildikleri ile şaşırtan bebeklerinize karşı çok daha dayanıklı yapılmıştır.