BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026: Bedelli Askerlik ücreti ne zaman belli olacak, tarih açıklandı mı?

Bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce genç, 2026 yılı ücret açıklamasını bekliyor. Her yıl iki kez memur maaş katsayısına göre güncellenen bedelli askerlik ücreti, temmuz ayı artışıyla birlikte yeniden değerlendirilecek. Yeni dönemde geçerli olacak ücretin ne kadar olacağı ve hesaplamaların nasıl yapılacağı merak konusu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Yeni yıl bedelli askerlik ücreti 2026 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu.

Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.

