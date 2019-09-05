Bel Fıtığı Ameliyatında Yüz Güldüren Sonuçlar

Mikrocerrahi yöntemler sayesinde ameliyat sürecinin hem kişi, hem de cerrah için daha konforlu hale gelebildiğini dile getiren Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan operasyon esnasında kullanılan ileri teknik yöntemlerin operasyon bölgesini defalarca büyüterek gösterdiğini, bu nedenle operasyonu gerçekleştiren cerraha daha rahat bir çalışma ortamı sağladığını belirtti.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, "Vücuda açılan 1,5-2 santimetre büyüklüğündeki kesiden gerçekleştirilen bu operasyon kişinin vücuduna mümkün olduğunca az miktarda müdahale edilerek başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır" dedi.

Kimler Ameliyat İçin Uygun

Bel fıtığı tedavisinde ilk başta kişinin daha rahat hissetmesini sağlayan cerrahi dışı yöntemlerin tercih edildiğini, dinlenme, ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulamalarının bunların başında olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, ancak bu gibi tedavilerin işe yaramadığını ve fıtıklaşmanın aşırı seviyede olduğu durumlarda ise ameliyatın tercih edilebileceğini sözlerine ekledi.

Ameliyat olacak kişilerde fıtıklaşmanın neden olduğu belli başlı bazı belirtilerin görülmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bunların arasında idrar ve bağırsakları kontrol edememe, bacaklarda felce ilerleyen his ve kuvvet kaybı, cinsel organlar civarında uyuşma gibi şiddetli belirtilerin yer aldığını belirtti.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bu belirtilere sahip olan kişilerin vakit kaybetmeden bel fıtığı https://belfitigi.com/ ameliyatına alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Ameliyat Sonrası Süreç

Bel fıtığı ameliyatında kullanılan mikroteknik ve mikroendoskopik teknik sayesinde ameliyat sonrasının hasta için son derece konforlu ve rahat geçtiğini, ayrıca iyileşme sürecinin de oldukça kısa sürdüğünü anlatan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, "Operasyonda kişinin vücuduna mümkün olan en az seviyede müdahale gerçekleştirildiği için ameliyat sonrası komplikasyon görülme riski de oldukça düşüktür. Bu yeni yöntemlerin hastaya sağladığı en büyük avantajlardan birisi de operasyon geçiren kişilerin aynı gün ayağa kalkıp yürüyebilmeleridir. Genel olarak operasyondan bir gün sonra taburcu olmak mümkündür" dedi.

Bel fıtığındaki yeni yöntemler sayesinde operasyon sonrasında dikiş alma işlemine gerek kalmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, operasyondan bir hafta sonra kişilerin banyo yapabilmelerinde herhangi bir engel bulunmadığını, sosyal yaşama kısa sürede geri dönmenin kişilerin psikolojik olarak da daha iyi hissetmelerini sağladığını vurguladı.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

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