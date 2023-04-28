Beşiktaş’ın kaç yıldızı ve şampiyonluğu var? (2023)

Türkiye’nin dört büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’nin ligin bitimine haftalar kala kaç şampiyonluğu olduğu merak ediliyor. 3. Yıldızı 2004 yılında edindiği şampiyonlukla alan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde şampiyonluğa adeta hasret kaldı. Uzun yıllar şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler yine de Türkiye’de TFF kuruluşundan itibaren en çok şampiyon olan takım olarak unvanını korumaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe’nin kaç şampiyonluğu var? En son ne zaman şampiyon oldu, kaç kez Türkiye Kupası aldı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa sayısı kaç? İşte detaylar.