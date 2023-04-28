Beşiktaş’ın kaç yıldızı ve şampiyonluğu var? (2023)

Beşiktaş’ın kaç yıldızı ve şampiyonluğu var?
1903 yılında İstanbul'da kurulan Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü, güncel olarak futbol (erkekler ve kadınlar), basketbol (erkekler, kadınlar ve engelliler) ve hentbol (erkekler) dallarında birinci lig, voleybol (kadınlar) dalında ise ikinci lig düzeyinde temsil edilmektedir. Bu dalların yanında atletizm, bedensel engelliler, boks, briç, güreş, jimnastik, kürek, masa tenisi, satranç ve elektronik spor dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu yıllar ve süper lig şampiyonluk sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'IN KAÇ YILDIZI VE ŞAMPİYONLUĞU VAR? (2023)
Beşiktaş 2020-2021 sezonu şampiyonluğuyla 16 kez şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'ın 3 yıldızı bulunuyor. Alacağı 4 şampiyonlukla formasına 1 yıldız daha takacak.
İlk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde eden siyah-beyazlı takım, son kupasını ise 2020-2021 sezonunda kaldırdı. Beşiktaş aynı zamanda lig tarihinin tek namağlup şampiyonu ünvanını elinde bulunduruyor. Takım 1991-1992 sezonunda şampiyon olurken, rakiplerine hiç yenilmedi ve sezonun 30 maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı. İşte Beşiktaş’ın süper şampiyonu olduğu yıllar listesi;
1959 – 1960
1965 – 1966
1966 – 1967
1981 – 1982
1985 – 1986
1989 – 1990
1990 – 1991
1991 – 1992
1994 – 1995
2002 – 2003
2008 – 2009
2015 – 2016
2016 – 2017
2020 – 2021
ÜST ÜSTE 3 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Beşiktaş, 3 kez üst üste lig şampiyonlukları başarısı yakaladı.
Ligde 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, tarihinin en önemli başarısını ise 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında peş peşe 3 defa lig kupasını müzesine götürerek elde etti.
Beşiktaş, son üst üste şampiyonluğu ise 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında yaşadı.
NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK
Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinin tek namağlup şampiyonu unvanını da elinde bulunduruyor.
Beşiktaş, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 1991-1992 sezonunda şampiyon olurken, rakiplerine hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun 30 maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı.
4 KEZ GOL KRALI ÇIKARDI
Beşiktaşlı futbolcular, lig tarihinde 4 kez gol krallığına ulaştı.
Siyah-beyazlı ekibin ilk gol kralı, 1963-1964'te 19 kez fileleri havalandıran Güven Önüt oldu. 1989-1990'da Feyyaz Uçar 28 golle ligin zirvesinde yer alırken, İlhan Mansız 2001-2002'de attığı 21 golle aynı başarıyı gösterdi.
Beşiktaş'ın son gol kralı ise 2015-2016'da 26 kez fileleri havalandıran Mario Gomez oldu.
BEŞİKTAŞ KAÇ KERE TÜRKİYE KUPASI’NI ALDI?
Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray 18 kez bu kupayı müzesine taşırken, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe ise 6 defa kupayı kazandı.