Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.









BİNGÖL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Geçmiş olsun Kiğı,

29.05.2025 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tesbit çalışmalarımız devam etmektedir."





SON DEPREMLER

AFAD'ın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, son depremlerin detayları şu şekilde;

| Zaman (TS) | Yer | Büyüklük (ML/MW) | Derinlik (km) | Tip |

| ---------- | ----------------------- | ---------------- | ------------- | --- |

| 20:22:04 | Ege Denizi | 1.9 ML | 9.02 | ML |

| 20:14:31 | Kiğı (Bingöl) | 4.3 MW | 13.56 | MW |

| 19:53:22 | Refahiye (Erzincan) | 1.8 ML | 6.22 | ML |

| 19:47:27 | Dulkadiroğlu (K.Maraş) | 2.8 ML | 7.0 | ML |

| 19:40:23 | Simav (Kütahya) | 1.6 ML | 7.0 | ML |

| 19:35:26 | Dikili (İzmir) açıkları | 1.3 ML | 7.0 | ML |

| 19:15:40 | Menteşe (Muğla) | 1.4 ML | 7.04 | ML |

| 19:05:40 | Simav (Kütahya) | 1.2 ML | 11.39 | ML |

| 19:05:02 | Simav (Kütahya) | 2.3 ML | 9.39 | ML |

| 18:19:11 | Bulanık (Muş) | 2.7 ML | 7.0 | ML |

| 18:10:10 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.02 | ML |

| 18:09:40 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.0 | ML |

| 18:08:59 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.01 | ML |

| 17:47:56 | Buldan (Denizli) | 1.1 ML | 9.84 | ML |

| 17:39:26 | Emet (Kütahya) | 1.3 ML | 6.14 | ML |

| 17:28:35 | Biga (Çanakkale) | 1.7 ML | 7.02 | ML |

DEPREM NEDİR ?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.





DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.





1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.





İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.





Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.



