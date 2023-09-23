Boluspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında evinde Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç Boluspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Michel Landel 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Boluspor - Tuzlaspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig 6. hafta fikstürü haberimizde.

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ

Boluspor - Tuzlaspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇININ ARDINDAN

Trendyol 1. Lig’de Boluspor’un, Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Boluspor evinde Tuzlaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler basın toplantısında maçı değerlendirdi.

"Önümüzdeki maçlara bakacağız"

Önlerindeki maçlara bakacaklarını ifade eden Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, "Maalesef üzücü bir mağlubiyet aldık. Oyuna özellikle ilk golü yiyesiye kadar oyuna çok kötü başladık. Oyunu çok geride kabul ettik. Aslında planlarımız bu şekilde değildi. Biraz daha önde daha ikinci bölgede oyunu karşılamaktı. Fakat oyunun başında gerçekleştiremedik. Daha sonraki süreçte zaten golü yedik. Golü yedikten sonra biraz toparlanma sürecine girdik. İkinci yarı bazı oyuncu değişiklikleriyle beraber oyuna ortak olduk. Golü de bulduk. Fakat daha sonra gene bireysel çok basit bir hatadan gol yedik. Boluspor’u tebrik ediyorum. Biz de önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

"Skor yapamıyoruz"

Skor yapma konusunda problemlerinin olduklarını dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise "Bu maçı teknik olarak anlatmak biraz zor. 5 maç kazanamamak bir de daha önceki ilk saha maçlarında alt taraftaki takımları kazanamamak. Hepimizin üzerinde oyuncuların üzerinde bizim üzerimizde tüm Bolu’nun üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yani rakipten ziyade bugün belki bir BAL ligi takımıyla da oynasaydık, ben bugün çok zor olacağını maç öncesinde biliyordum. Çünkü artık oyunu erteleyip skora odaklı oynamak gerektiğini, takıma bir özgüvene ihtiyacı olduğunu aşılamak gerekiyordu. Galibiyet çok bulaşıcı bir şey ona çok ihtiyacımız vardı. Oyunu da ertelemedik aslında. İlk yarı itibariyle çok baskın bir oyun oynadık. Belki oyunun ilk dakikalarında 2-0 öne geçecek pozisyonları da bulduk. Biraz oralarda skor yapamıyoruz. Biraz problemlerimizden bir tanesi bu" diye konuştu.

"Bolu halkı bence Boluspor’a biraz sahip çıkmalı"

Bolu halkının Boluspor’a sahip çıkması gerektiğini söyleyen Koşukavak, "Bolu halkı bence Boluspor’a biraz sahip çıkmalı. Biraz daha burada o Boluspor’un deplasman ambiyansını yaratmamız gerekiyor. Çünkü zor bir lig 6 puanımız var. Taraftara çok ihtiyacımız var. Yani Bolu’da herkese ihtiyacımız var. Bu lig çok değerli ve kıymetli. O yüzden tüm Boluluları bundan sonra bugüne kadar sevdalı olanları da biliyorum. Burada futbol oynadığım zamandan da biliyorum. O yüzden bence tüm Bolu halkına Boluspor’u desteklemek için buraya davet ediyorum ve onlara yakışanın da bu olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.











