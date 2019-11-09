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Bordo Mavi Balık : Erşan Yılmaz Trabzonlu yıldız Daniel Sturridge ile balık pişirdi

Trabzonspor’un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge bir restoranda mutfağa girdi, balık pişirdi.

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Bordo-Mavi-Balık

Bordo-Mavi-Balık

Trabzon'da seyyar balıkçılıktan balık restoranı sahipliğine bir başarı öyküsü ortaya koyan ve balıklarla yaptığı çeşitli yemekleri sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen olan Erşan Yılmaz bu kez Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Danial Sturridge ile video çekti. 30 yaşındaki oyuncu ile balık pişiren Yılmaz, Sturridge'nin sevinç dansına eşlik eden “Yarim” şarkısını da videoya fon müziği olarak eklemeyi de unutmadı.

Videolarının sonunda soğan kırarak kendine has bir akım oluşturan Yılmaz bu akıma Sturridge'yi kattı. Sosyal medyaya “Bugün balıklar chef Daniel Sturridge” başlığıyla yüklenen video kısa sürede ilgi gördü.

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