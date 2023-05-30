Boston Celtics 84-103 Miami Heat
NBA Doğu Konferansı finali serisi büyük mücadeleye sahne oldu. Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 103-84 mağlup ederek 4-3’le finalde Denver Nuggets'ın rakibi oldu. İşte özet.
BOSTON CELTİCS - MİAMİ HEAT MAÇ ÖZETİ
NBA Doğu Konferansı finali serisi büyük mücadeleye sahne oldu. Miami Heat seride 3-0 öne geçtikten sonra Boston Celtics, seriyi 3-3'te eşitledi. Serinin 7'nci ve son maçı TD Garden'da oynandı. Rakibini deplasmanda 103-84 mağlup eden Miami Heat, Doğu konferansı şampiyonu oldu ve adını finale yazdırdı.
Miami'de Jimyy Butler; 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Caleb Martin; 26 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo ise 12 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle önemli performanslar sergiledi. Jimyy Butler final serisinde gösterdiği performansla, Doğu Konferansı finallerinin MVP'si seçildi.
Celtics'te Jaylen Brown'un 19, Derrick White'ın 18, Jayson Tatum'un 14 sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.