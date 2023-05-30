NBA Doğu Konferansı finali serisi büyük mücadeleye sahne oldu. Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 103-84 mağlup ederek 4-3’le finalde Denver Nuggets'ın rakibi oldu. İşte özet.

NBA Doğu Konferansı finali serisi büyük mücadeleye sahne oldu. Miami Heat seride 3-0 öne geçtikten sonra Boston Celtics, seriyi 3-3'te eşitledi. Serinin 7'nci ve son maçı TD Garden'da oynandı. Rakibini deplasmanda 103-84 mağlup eden Miami Heat, Doğu konferansı şampiyonu oldu ve adını finale yazdırdı.