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NBA'de finalin adı belli oldu: Miami Heat - Denver Nuggets

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi Doğu Konferansı final serisi 7'nci maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 103-84 mağlup ederek finalde Denver Nuggets'ın rakibi oldu. Miami Heat seride 3-0 öne geçtikten sonra Boston Celtics, seriyi 3-3'te eşitledi. Serinin 7'nci ve son maçı TD Garden'da oynandı. Rakibini deplasmanda 103-84 mağlup eden Miami Heat, Doğu konferansı şampiyonu oldu ve adını finale yazdırdı. Miami'de Jimyy Butler; 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Boston Celtics - Miami Heat maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:25 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Boston Celtics 84-103 Miami Heat

Boston Celtics 84-103 Miami Heat

NBA Doğu Konferansı finali serisi büyük mücadeleye sahne oldu. Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 103-84 mağlup ederek 4-3’le finalde Denver Nuggets'ın rakibi oldu. İşte özet.

BOSTON CELTİCS - MİAMİ HEAT MAÇ ÖZETİ

NBA Doğu Konferansı finali serisi büyük mücadeleye sahne oldu. Miami Heat seride 3-0 öne geçtikten sonra Boston Celtics, seriyi 3-3'te eşitledi. Serinin 7'nci ve son maçı TD Garden'da oynandı. Rakibini deplasmanda 103-84 mağlup eden Miami Heat, Doğu konferansı şampiyonu oldu ve adını finale yazdırdı.

Miami'de Jimyy Butler; 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Caleb Martin; 26 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo ise 12 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle önemli performanslar sergiledi. Jimyy Butler final serisinde gösterdiği performansla, Doğu Konferansı finallerinin MVP'si seçildi.

Celtics'te Jaylen Brown'un 19, Derrick White'ın 18, Jayson Tatum'un 14 sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



#Boston Celtics
#Miami Heat
#NBA
#Garden
#Jayson Tatum
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