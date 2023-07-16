Beşiktaş ve Augsburg arasındaki hazırlık maçı, sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle 76. dakikada sona erdi. Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan’ın MOL Fehervar takımı ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında kamp yaptığı tesislere Macar ekibi FC Csakvar ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Yeni sezon çalışmalarını Rusya’da sürdüren Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki üçüncü ve son maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Edin Dzeko'nun attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 16 Temmuz 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (16 Temmuz 2023 Pazar kimin maçı var?)

14:00 Antwerp - Hertha Berlin Hazırlık Maçı Hertha Berlin Youtube 15:00 Hannover 96 - Gornik Zabrze Hazırlık Maçı Hannover 96 Youtube 15:00 Slavia Prag - Dynamo Dresden Hazırlık Maçı Slavia Prag Youtube 16:00 Köln - Hannover Hazırlık Maçı Hannover 96 YoutubeFC Köln Youtube 16:00 Werder Bremen - Oldenburg Hazırlık Maçı Werder Bremen Youtube 17:00 Cruzeiro - Coritiba Brezilya Serie A Smart Spor 2Spor Smart 2 17:00 Westerlo - Paok Hazırlık Maçı PAOK FC Youtube 17:00 Basel - Benfica Hazırlık Maçı FC Basel Youtube 17:00 Köln - Gornik Zabrze Hazırlık Maçı FC Köln Youtube 18:00 Trabzonspor - NK Celje Hazırlık Maçı Yayın Yok 19:00 Dinamo Kiev - Aris Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube 20:00 Belgrano - San Lorenzo Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart 20:00 Dordrecht - Shakhtar Donetsk Hazırlık Maçı Shakhtar Donetsk Youtube 22:00 Fluminense - Flamengo Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart 22:30 Gimnasia La Plata - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor 2 Spor Smart 2

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?