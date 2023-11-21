EURO 2024 Elemeleri E Grubu'nda Çekya, Moldova'yı Andruv Stadyumunda konuk etti. Daha önce turnuvaya katılmayı garantileyen Çekya karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Kuzey Makedonya ile İngiltere kozlarını paylaştı.

Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi ve İngiltere yenilgisiz tamamladı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya karşılaştı. Bay Arena’da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 21 Kasım 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.