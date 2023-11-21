Bugün kimin maçı var?
EURO 2024 Elemeleri E Grubu'nda Çekya, Moldova'yı Andruv Stadyumunda konuk etti. Daha önce turnuvaya katılmayı garantileyen Çekya karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Kuzey Makedonya ile İngiltere kozlarını paylaştı.
Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi ve İngiltere yenilgisiz tamamladı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya karşılaştı. Bay Arena’da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 21 Kasım 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
- 19:45 Türkiye - Norveç U21 Hazırlık Maçı A Spor
- 22:45 Avusturya - Almanya Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 22:45 Cebelitarık - Hollanda UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 22:45 Hırvatistan - Ermenistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 22:45 Galler - Türkiye UEFA Euro 2024 Elemeleri TRT 1
- 22:45 Romanya - İsviçre UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 22:45 Yunanistan - Fransa UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
EURO 2024 Elemeleri C, E ve H Grubu maç sonuçları
Elemelerde C, E ve H Grubunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ukrayna İtalya: 0-0
Makedonya İngiltere: 1-1
Çekya Moldova: 3-0
Arnavutluk Faroe Adaları: 0-0
Kuzey İrlanda Danimarka: 2-0
Slovenya Kazakistan: 2-1
San Marino Finlandiya: 1-2