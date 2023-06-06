Almanya Bundesliga play-out rövanş mücadelesinde Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Volksparkstadion'da oynanan maçı Stuttgart 3-1 kazandı ve toplamda 6-1'lik skora ulaşarak ligde kalmayı başardı. 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor ile Bodrumspor arasında yapılacak Spor Toto 1. Lig play-off final maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig’in 38. haftasının maç programı da açıkladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. MKE Ankaragücü, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 6 Haziran 2023 Salı maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var?

12:00 Pohang - Jeju United Güney Kore K-League Bilyoner TV 16:00 Helsingborg - Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner TV 16:00 Orgryte - Landskrona İsveç Superettan Bilyoner TV 16:00 Sundsvall - GAIS İsveç Superettan Bilyoner TV 16:00 Shukura Kobuleti - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 17:00 Sivasspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 18:00 Telavi - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 20:00 Orduspor - Karaman FK TFF 3. Lig Play-Off İkinci Tur Yayın Yok 20:00 Başakşehir - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 21:30 Lausanne Ouchy - Sion İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 21:45 Arminia Bielefeld - Wehen Almanya Bundesliga 2 Play-Out Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1

Süper Lig 37. haftanın görünümü

Ankaragücü deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı derbi maçta rakibini 3-0'lık skorla geçerek puanını 85'e yükseltti.

Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 77 yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapattı. İki takım arasındaki ikili averajda üstün durumda bulunan siyah-beyazlılar, ligin son maçında Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu 2. sırada tamamlayacak.

Şampiyon Galatasaray rakibine puan vermedi

Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, Fenerbahçe'yi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Rakibi karşısında ligin ilk yarısında da 3-0'lık skorla galip gelen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 4 derbi maçın 3'ünü galibiyetle tamamladı.

Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı

Ligde 2. sıra için mücadele eden Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0'lık üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlılar, maçtan da 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından puansız ayrılmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan Şenol Güneş'in ekibi, hafta içinde Arabam.com Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda ligi 2. olarak tamamlayacak.

Trabzonspor'dan 3 maçlık galibiyet serisi

Fatih Karagümrük ve Giresunspor karşısında 4'er gollü galibiyetlere imza atan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor mücadelesinde de farklı kazandı. Bordo-mavili ekip, ilk yarısını 4-1 önde tamamladığı karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 57'ye yükseltti.

Süper Lig 37. hafta maç sonuçları

Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0

Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 5-1

HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 0-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-5

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-3

Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-1

Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Fraport TAV Antalyaspor ve İstanbulspor haftayı maç yapmadan tamamladı. İki takım da 3-0 hükmen galip sayıldı. Demir Grup Sivasspor da haftayı bay geçen ekip oldu.

Süper Lig 38. hafta maçları

6 Haziran Salı fikstür

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Nef)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba hangi maçlar var?

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)