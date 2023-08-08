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Bugün kimin maçı var? 8 Ağustos 2023 Salı maç programı

Bayern Münih ve Monaco hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı maçta Bayern Münih rakibini 4-2 mağlup etti. Bir diğer hazırlık maçı ise Liverpool – Darmstadt 98 arasında gerçekleştirildi. Liverpool yeşil sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 8 Ağustos 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

10:30 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga son şampiyonu Bayern Münih yeni sezona hazırlık kapsamında Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco ile karşılaştı. Alpenbauer Sportpark stadyumunda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 4-2 kazandı. Liverpool, sezon öncesi programını Deepdale'de Bundesliga'ya yeni gelen SV Darmstadt 98'e karşı 3-1'lik rahat bir galibiyetle tamamladı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 8 Ağustos 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (8 Ağustos 2023 Salı kimin maçı var?)

  1. 20:00 Salzburg - Inter Hazırlık Maçı S Sport PlusS Sport 2
  2. 21:00 Barcelona - Tottenham Hazırlık Maçı S Sport Plus
  3. 22:00 Olimpija Ljubljana - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme S Sport Plus
  4. 22:00 Milan - Monza Hazırlık Maçı Yayın Yok

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor


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