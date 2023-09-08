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Euro 2024 Elemeleri Maç Programı 8 Eylül Cuma

Euro 2024 Elemeleri kapsamında Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’e milli ara verildi. Dün akşam Euro 2024 Elemeleri B, E, G ve H gruplarında toplamda 9 maç oynandı. Bugün ise D Grubunda A Milliler Ermenistan ile karşılaşacak. Gruplarda geri dönüşü olmayan kritik maçlar bu kapsamda başlamış oldu. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 8 Eylül Cuma Euro 2024 Elemeleri maç programı.

11:16 . 8/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
8 Eylül Cuma Euro 2024 Elemeleri Maç Programı ve Fikstürü

8 Eylül Cuma Euro 2024 Elemeleri Maç Programı ve Fikstürü

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 5. haftasına milli maçlar sebebiyle ara verildi. Euro 2024 Elemeleri grup maçları dün akşam oynanan 9 maçla devam etti. B grubunda Hollanda Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederken Fransa İrlanda’yı 2-0 mağlup etti. Bu akşam ise D grubunda A Milliler Ermenistan ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte Euro 2024 günün maç fikstürü.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

EURO 2024 8 EYLÜL CUMA MAÇ PROGRAMI

19:00 - Gürcistan vs. İspanya :UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

21:45 - Bosna Hersek vs. Lihtenştayn

21:45 - Hırvatistan vs. Letonya: Futbol UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

21:45 - Slovakya vs. Portekiz: Futbol UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

21:45 - Türkiye vs. Ermenistan: Futbol UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

22:00 - Levante vs. Espanyol: Futbol İspanya La Liga 2 maçı, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.

EURO 2024 GRUPLARI GÜNCEL PUAN DURUMU

EURO 2024 7 EYLÜL PERŞEMBE MAÇ SONUÇLARI





#Euro 2024
#Türkiye
#Ermenistan
#D Grubu
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