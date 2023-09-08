Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 5. haftasına milli maçlar sebebiyle ara verildi. Euro 2024 Elemeleri grup maçları dün akşam oynanan 9 maçla devam etti. B grubunda Hollanda Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederken Fransa İrlanda’yı 2-0 mağlup etti. Bu akşam ise D grubunda A Milliler Ermenistan ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte Euro 2024 günün maç fikstürü.