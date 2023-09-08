8 Eylül Cuma Euro 2024 Elemeleri Maç Programı ve Fikstürü
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 5. haftasına milli maçlar sebebiyle ara verildi. Euro 2024 Elemeleri grup maçları dün akşam oynanan 9 maçla devam etti. B grubunda Hollanda Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederken Fransa İrlanda’yı 2-0 mağlup etti. Bu akşam ise D grubunda A Milliler Ermenistan ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte Euro 2024 günün maç fikstürü.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
EURO 2024 8 EYLÜL CUMA MAÇ PROGRAMI
19:00 - Gürcistan vs. İspanya :UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
21:45 - Bosna Hersek vs. Lihtenştayn
21:45 - Hırvatistan vs. Letonya: Futbol UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek.
21:45 - Slovakya vs. Portekiz: Futbol UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
21:45 - Türkiye vs. Ermenistan: Futbol UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
22:00 - Levante vs. Espanyol: Futbol İspanya La Liga 2 maçı, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.