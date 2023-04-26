Bursa’da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa’nın bazı bölgelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Mudanya Yolu üzerinde devam eden YHT hattı çalışması nedeniyle 27 Nisan Perşembe günü kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Mudanya Yolu üzerinde devam eden YHT hattı çalışması nedeniyle, ana isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çerçevede Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Balat Cad. ile Nilüfer Çayı arası ve Bey Sokak ile Mudanya Yolu arasında kalan bölge, Bademli Mahallesi alt kesimleri, Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesinin tamamı, Gemlik İlçesi Kurşunlu ve Gençali Mahallelerinde 27/04/2023 tarihinde, 00:10-23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Tedbirli olunması rica olunur” ifadeleri kullanıldı.