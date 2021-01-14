Büyüleyici Dekorasyon Konsepti Flyte Eren Güney ile Türkiye’de

Büyüleyici teknoloji Flyte, genç girişimci Eren Güney ile ilk defa Türkiye’de. Kaldırma teknolojisi ev ya da ofislerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz sihirli teknoloji; ev ve ofislerinizi yeniden tasarlamanızda size yön gösteriyor. Sadece alanı aydınlatma kalmayan ve havada asılı duran ampul tasarımların dört farklı tasarıma sahip olduğunu söyleyen Eren Güney; yerçekimine meydana okuyan dekor ürünlerin, dekorasyona bakışınızı değiştireceğinin de altını çiziyor. Geleceğin büyülü dekorasyon tasarımları olarak, ezberleri bozan ve Türkiye’de dekorasyon sektöründe bir çığır açan ampuller, teknolojik dekor yaratmak isteyenler için oldukça ideal.

Modern dekor tarzını benimseyenlerin vazgeçemeyeceği yenilikçe teknoloji, muhteşem görünür ve bu özel parçalar, minimalist bir daire içinde oldukça uygun tasarımlara sahiptir. İleri teknolojiye ve fizikçilerin çalışmalarına muhteşem bir yenilik olarak sunulan büyüleyici teknoloji, Nikola Tesla’nın indüksiyon teknolojisiyle çalışır. Aynı zamanda 360 derece dönme özelliği bulunan tasarımlarda ampullerin, standart ampul gibi parlamasına da olanak tanıyor.

Flyte teknolojisini Türkiye ilk defa tanıtan ve giderek dekorasyon dünyasında popülerleşen manyetik levitasyon; iç mekanlarınızda görsel bir show yaratırken, yaydıkları yumuşak ışık sayesinde size huzuru ve dinginliği de getirir. Klasik dekorasyondan sıkılan ve daha vizyoner ve fütüristik tasarımlarla geleceği yakalamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan kablosuz ve manyetik levitasyon ile çalışan tasarımlar; Manhattan, Nikola, Royal ve Buckminster olmak üzere, dört farklı ampul ürün tasarımına sahip. Aynı zamanda ikonik tasarımlarıyla benzersiz bir görünüm sağlayan saksılar, küre saatler de geleceğin dekorasyon anlayışında, tüm dekoratörlere ilham kaynağı oluyor.

Türkiye’de kablosuz elektrik akımını ve manyetik levitasyonu ilk defa getiren ve satışını yapan Eren Güney; ampul ve saksı tasarımlarının yanında, özel tasarımlarla da dekorasyonunda değişiklik yapmak ve geleceği yakalamak isteyenlere hitap ettiklerini söylüyor. Ürünler 2 cm ile 20 cm arasında yüksekliğe kadar çıktığını ifade eden Eren Güney, tasarlanan ürünlerde 50 gr ile 15 kg arasında ağırlıklara da yer verildiğinin altını çiziyor. Geleceği teknolojisini ev ve ofis dekorasyonunda yaşamak isteyen herkese hitap edecek tasarımların da sinyallerini veren genç CEO, Flyte teknolojisinin bayiliğini almak isteyenlerin de firmaya bayilik başvurusu yapabileceklerini söylüyor.

Flyte CEO’su Eren Güney’den önemli bir mesaj var:

https://www.flyte.com.tr/