Buz Lazer Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Epilasyon denince akla tüylerihn alınması gelebilir fakat bu işlem alınan tüylerin tekrar çıkmasını engellemez. Ancak lazer epilasyon ile tüylerden tamamen kurtulmak mümkündür. Bu işlemi yaptıracak kişilerin elbette merak ettikleri pek çok konu vardır. Bununla ilgili en çok sorulan soru ise lazer epilasyonun acılı bir işlem olup olmadığına dairdir. Cevap olarak, buz lazer epilasyon cihazı ile yapılan işlemlerde ağrı ya da acı hissedilmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani lazer epilasyon yaptırmaya karar verdiğinizde kullanılacak cihazın buz başlığı olup olmadığını bilmeniz iyi bir fikir edinmenizi sağlayacaktır.

Buz Lazer Nedir?

Direkt olarak kıl kökünü hedefleyen ve bölgelere göre farklı ışınlar ile seviyeler kullanılarak tüylerin çıkışını tamamen bitirmeye yönelik işlemler lazer epilasyon ile yapılır. İstenmeyen kıllardan kesin olarak kurtulmak için bu işlemler belli periyodik seanslarla yaz- kış fark etmeksizin yapılır. Buz lazer ise adını cihazın (Soprano Ice) başlığının yüksek oranda soğutucu etkisinden almıştır. Buz başlıklı epilasyon cihazı ile işlem yaptırmak, soğutucu fonksiyonunun etkisiyle bölgede uyuşukluk hissi oluşturacağından her bir atışta acı hissetme ihtimali mevcuyken bu durumu sıfıra indirir. Yani buz başlık hem etki alanını geniş tutar, bu da kısa zamanda kıllardan kurtulmak demektir. Hem de ağrısız ve keyifli bir seans geçirmenizi sağlar.

Buz Lazer Epilasyon Hangi Bölgelere Uygulanır?

· Yüz. (bıyık, çene, yanak, alın)

· Göğüs çevresi.

· Göbek-karın.

· Kollar.

· Kol altı.

· Bacaklar.

· Genital bölge.

Sırt.

· Basen.

Gibi nerdeyse vücudun tamamına buz lazer uygulaması yapılabilmektedir.Bu yöntem ile yapılan işlemler oldukça etkilidir. Diğer cihazlara göre işlemler hem daha konforlu hem daha kısa süren ve ayrıca da kısa zamanda yüz güldüren sonuçlarla neticelenir. Kıl tipi ve işlem yapılacak bölgelerin yapı farklılıkları hesaba katıldığında seans sayısı değişkenlik gösterse de buz lazer epilasyon işlemi herkes için olumlu biten bir süreçten ibarettir.

Buz Lazer İşlemi Kaç Seans Sürer?

Yaklaşık olarak 8 ile 12 seans aralığında paket programlarla düzenli bir şekilde uygulandığında kurtulmak istediğiniz inatçı kıllara elveda diyebilirsiniz.

İşlem boyunca yapılacak ritmik ve seri atışlar sayesinde kıl kökleri uyarılmış olur. Ani ısınmalara neden olan sık atışların yakıcı ve can acıtan bir hale evrilmesine engel olan şey buz başlığının ta kendisidir. Buz lazer SopranoIce işleminin soğutucu etkisi hiçbir acı ve rahatsızlık hissi oluşmadan işlemin yapılmasına olanak tanır. Eskiden olmayan bu teknoloji harikası ürün, günümüzde herkesin işini kolaylaştırmıştır. Her bir seans sonrası maksimum rahatlık ve kolaylık ile kalıcı pürüzsüzlüğe kavuşmaya bir adım daha yaklaşacaksınız.

Her bir seans, vücudun tamamına işlem yapılması üzerinden hesaplanılırsa yaklaşık olarak 30 ile 45 dakika arasında sürmektedir.

Buz Lazer İşlemi Sonrası Dikkat Edilecekler

Buz lazer işleminin uygulanacağı bölgede herhangi bir yara ya da hastalık/ hastalıklı doku gibi bir problem mevcut ise o bölgeye kesinlikle işlem yapılmamalıdır. Hastalık geçici bir rahatsızlıktan ibaret olsa bile sorunlu bölge iyileşene kadar beklenmelidir. İşlem sonrasında ise epilasyon yapılan bölge direkt olarak güneşe maruz bırakılmamalıdır. Mevsimin yaz ya da kış olması fark etmez. Şayet kısa süreli de olsa dışarıda bulunmak zaruriyse iyi bir güneş kremi kullanıp korunarak ve 15 dakikadan fazla olmamak kaydıyla sıkıntı teşkil etmez.Ayrıca işlemden sonra 6-7 saat duş alınmamalıdır.

Buz Lazer Kimlere Uygulanmaz?

Yapılan çalışmalarda buz lazer seanslarının yol açtığı br sağlık problemine rastlanmamıştır.Ancak bununla birlikte hamileler ve henüz ergenlik çağına ulaşmamış kişiler için yapılmış olan yeterli bilimsel çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle ergenlikten çıkmamış kişiler ve gebe olan kadınlar için epilasyon işleminin uygulanması tavsiye edilmez. Ancak bu iki gruptan birinde bulunmayan herkes için de uygun olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Şöyle ki burada önemli olan husus şudur; işlemin yapılacağı kişinin kılları ince yapılı, yani tüy formunda olmamalıdır. Ayrıca beyaz ya da sarı renkli kıllar da cihaz tarafından etki göremeyeceği için böyle bir kıl türüne sahip kişiler için de epilasyon yapmak pek sağlıklı ve sonuç verecek türden bir yaklaşım olamayacaktır.







