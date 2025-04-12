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BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEME GÜNLERİ: 2025 2. Dönem buzağı desteği başvurusu bitti mi?

BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEME GÜNLERİ: 2025 2. Dönem buzağı desteği başvurusu bitti mi?

16:2212/04/2025, Cumartesi
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Buzağı Desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Buzağı Desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere her yıl iki dönemde sağlanan buzağı desteği için ikinci dönem başvuru süreci başladı. 7 Nisan’da başlayan başvurular 16 Haziran’a kadar devam edecek. 2024 yılı 1. dönem destek ödemeleri için ise geri sayım sürüyor. T.C. kimlik numarasına göre yapılacak ödemelerin Nisan ayı sonu itibarıyla hesaplara aktarılması bekleniyor. Her buzağı için 1.000 TL destek verilirken, soy kütüğü, ari işletme ve genetik özellik taşıyan buzağılara ilave ödemeler yapılacak. Üreticiler gözlerini ödeme tarihlerine çevirmiş durumda.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı teşvik etmek amacıyla verilen buzağı desteğinde hem başvuru hem de ödeme süreci eş zamanlı ilerliyor. 2024 yılı 1. dönem destek ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu olurken, 2. dönem başvuruları 7 Nisan itibarıyla başlamış durumda. Başvurular, haziran ayının ikinci haftasına kadar il ve ilçe tarım müdürlükleri ile kooperatifler aracılığıyla alınacak.

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan-Mayıs aylarında yapılması bekleniyor.

2024 YILI 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2024 yılı 2. dönem​ Büyükbaş (Buzağı/Malak) ve Küçükbaş (Kuzu/Oğlak)​ Hayvancılık Destekleme başvuruları 7 Nisan'da başladı, son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 Pazartesi günü olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Buzağı/Malak Başvuruları İçin:

Başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir.

Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır.

Kuzu/Oğlak Başvuruları İçin:

Başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde ise bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştiricilerimiz, 2. dönem de başvuru yapmış sayılmaktadır.​

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