BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEME GÜNLERİ: 2025 2. Dönem buzağı desteği başvurusu bitti mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı teşvik etmek amacıyla verilen buzağı desteğinde hem başvuru hem de ödeme süreci eş zamanlı ilerliyor. 2024 yılı 1. dönem destek ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu olurken, 2. dönem başvuruları 7 Nisan itibarıyla başlamış durumda. Başvurular, haziran ayının ikinci haftasına kadar il ve ilçe tarım müdürlükleri ile kooperatifler aracılığıyla alınacak.