Buzağı desteği ödeme takvimi 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin beklediği buzağı desteği ödemeleri için geri sayım sürüyor. 4 ay boyunca yaşayan buzağıları kapsayan ve yılda iki dönem halinde hesaplara aktarılan destek ödemeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 yılı içinde yapılan duyurulara göre, 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği başvuruları tamamlanırken, gözler şimdi ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı teşvik amacıyla sağlanan buzağı desteği ödemeleri için üreticilerin gözü ödeme takvimine çevrildi. Yılda iki kez yapılan bu destek ödemeleri kapsamında, 4 ay boyunca yaşamış buzağıları bulunan yetiştiricilere ödeme yapılacak. 2025 yılı Nisan ayında ikinci dönem başvuruları alınmaya başlarken, 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği ödemelerinin ise önümüzdeki haftalarda hesaplara yatırılması bekleniyor.
2024 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan ayı sonu Mayıs ayı başında yapılması bekleniyor.
2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU TARİHİ
Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri; bağlı bulunan yetiştirici örgütü aracılığıyla ya da mensubu olunan yetiştirici derneği yoksa il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.
İşte, 2. dönem buzağı desteği takvimi:
Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025
Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025
İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025
İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025
İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025
İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025
İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025