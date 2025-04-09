Buzağı desteği ödeme takvimi 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı teşvik amacıyla sağlanan buzağı desteği ödemeleri için üreticilerin gözü ödeme takvimine çevrildi. Yılda iki kez yapılan bu destek ödemeleri kapsamında, 4 ay boyunca yaşamış buzağıları bulunan yetiştiricilere ödeme yapılacak. 2025 yılı Nisan ayında ikinci dönem başvuruları alınmaya başlarken, 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği ödemelerinin ise önümüzdeki haftalarda hesaplara yatırılması bekleniyor.