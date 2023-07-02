Kurban Bayramında kesilen etlerin bir kısmı dağıtılırken bir kısmı ise derin dondurucuya ya da buzdolaplarına konulmakta. Buzdolabında en sık karşılaşılan konuların başında koku ve leke problemi geliyor. Buzdolabındaki aşırı doluluk, et kokusu ve kan lekeleri gibi etkenler kötü kokuya ve görüntüye neden oluyor. İşte et kokusu ve kan lekelerinden kurtulmak için yapmanız gerekenler.

Buzdolabınızdaki et kokusundan kurtulmanın yolları

Elma Sirkesi Etkili

Elma sirkesinin içinde yoğun miktarda asit bulunuyor. Bunun yanı sıra antiseptik özelliği ile buzdolabındaki kötü kokuları ortadan kaldırıyor. Elma sirkesi ile suyu ağzı geniş bir kapta karıştırın ve bu kabı dolabınıza koyun. Kötü kokuların kısa sürede kaybolduğunu göreceksiniz.

Süt Kokuyu Alıyor

Çay bardağına bir miktar süt koyarak, hem et kokusu hem de dolaptaki diğer kokuları yok edebilirsiniz. Çünkü süt, çevresindeki kötü kokuları kendine çekme özelliğine sahiptir.

Karbonat Tek Başına Çözüm

Buzdolabı kokularına karşı sadece Kurban Bayramı döneminde değil her zaman kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise karbonat. Bir çay bardağının ya da kabın içine koyup buzdolabınıza yerleştirirseniz kötü kokuyu kısa bir sürede yok edebilirsiniz.

Çay Posalarını Atmayın

Çay demledikten sonra demliğin dibinde kalan çay yapraklarının, buzdolabı kokusunu ortadan kaldırdığını biliyor musunuz? Bir gün önceden kalan çay posalarının üzerine bir dilim limon ekleyerek dolabınıza koyun. Hem kötü kokuyu ortadan kaldırın hem de et kokusu yerine dolabınızın güzel kokmasını sağlayın.

Türk Kahvesi ve Pirinç

Bir fincanın içinde bir iki kaşık Türk kahvesi ile bir kaşık pirinci karıştırın. Fincanı buzdolabına koyun ve dolabınızın kapağını açmadan bir gece bekletin. Ertesi gün kötü kokunun gittiğini göreceksiniz.

Limon Dilimleri

Buzdolabının içine iki ya da üç adet limon dilimi koyun ve bir gece bekleyin. Bu işlemi belirli aralıklarla tekrarlayabilir ve dolabınızın doğal yollardan güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

Soğuk Su ve Diş Macunu

Buzdolabınızda etlerden akan kanın bıraktığı lekeleri temizlemek için soğuk su döktüğünüz bir bezin üzerine bir miktar diş macunu sıkın. Bezi 10-15 dakika kadar lekenin üzerinde tutun ve ardından ovalayın. Lekenin çıktığını göreceksiniz.

Tuzla Ovun

Kan lekelerinin üzerine tuz döküp sonrasında yumuşak bir bezle sildiğinizde lekeler kısa süre içinde temizlenecektir.

Buzdolabının arkasından kötü koku geliyor nasıl temizlenir?