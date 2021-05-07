Çalışma izni görev belgesi formunu uzatıldı! Son gün ne zaman?

Kovid-19'la mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi uzatıldı. Çalışma izin formuyla, çalışanlar ev ve iş arasında sokağa çıkabilecek. Peki, son gün ne zaman?

İLK UZATMA 7 MAYIS'A KADARDI

Kovid-19'la mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde muafiyet kapsamındaki çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı.

ÇALIŞMA İZİN GÖREV BELGESİ SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

GÖREV BELGESİNİ SUİSTİMAL EDENLERE İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

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Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suistimal edilmemesinin, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından önemine dikkat çekilen genelgede, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığı kaydedildi.