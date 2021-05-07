Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Çalışma izni görev belgesi formunu uzatıldı Son gün ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

Çalışma izni görev belgesi formunu uzatıldı! Son gün ne zaman?

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi DHA
Çalışma izni görev belgesi formunu uzatıldı! Son gün ne zaman?
Çalışma izni görev belgesi formunu uzatıldı

Kovid-19'la mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi uzatıldı. Çalışma izin formuyla, çalışanlar ev ve iş arasında sokağa çıkabilecek. Peki, son gün ne zaman?

İLK UZATMA 7 MAYIS'A KADARDI

Kovid-19'la mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde muafiyet kapsamındaki çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı.

ÇALIŞMA İZİN GÖREV BELGESİ SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

GÖREV BELGESİNİ SUİSTİMAL EDENLERE İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suistimal edilmemesinin, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından önemine dikkat çekilen genelgede, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığı kaydedildi.

Abone Ol Google News
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Hisar A göreve hazır

Hisar A göreve hazır

​Havadaki tüm hedefleri etkisiz hale getirecek.
Aşkınan Koşan Yorulmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir yılını anlatan kitap hazırlandı

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması.

​İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması

Piyasa değeri 40 milyon lira

Piyasa değeri 40 milyon lira

Sahte belgeli lüks araç operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.