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Çalışmadığına dair belge nasıl alınır?

Çalışmıyor belgesi, bir kişinin sigortalı olarak çalışmıyor olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge, genellikle çeşitli resmi işlemler için gereklidir. Devletin verdiği burs ve kredilerden yararlanmak isteyen veya belli nedenlerle özel sektörlerde vatandaşlardan istenen çalışmıyor belgesi e-devlet üzerinden alınabilmekte. Kişiler aynı zamanda bu belgeyi ikametgah kaydının bulunduğu SGK’ya bizzat başvuru yaparak da alabiliyor. Peki, e-Devlet üzerinden çalışmıyor belgesi nasıl alınır? İşte adım adım sorunun cevabı.

15:01 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
e-Devlet üzerinden çalışmıyor belgesi alma
e-Devlet üzerinden çalışmıyor belgesi alma

Burs başvurusu, kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğrenim kurumları ve özel sektör firmaları gibi birçok alanlarda çalışmıyor belgesi vatandaşlardan istenmektedir. Çalışmıyor belgesini almak için iki yol vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak ve e-Devlet üzerinden almak. Peki, e-Devlet üzerinden çalışmıyor belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

ÇALIŞMIYOR BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışmıyor belgesini almak için iki yol vardır:

> Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurmak

> e-Devlet üzerinden almak

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÇALIŞMIYOR BELGESİ ALMA

e-Devlet üzerinden çalışmıyor belgesi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

> e-Devlet portalına giriş yapın.

> "Sosyal Güvenlik Kurumu" sekmesine tıklayın.

> "Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti" hizmetini seçin.

> "Başvur" butonuna tıklayın.

> Ardından, kimlik bilgilerinizi ve çalışmadığınıza dair bir belgeyi sisteme girin.

> "Onayla" butonuna tıklayın.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN (SGK) ALMA

SGK'ya başvurmak için, kimliğiniz ve çalışmadığınıza dair bir belge ile SGK'nın ilgili şubesine gitmeniz gerekmektedir. Çalışmadığınıza dair belge olarak, işvereninizden aldığınız bir belge veya kendi işinizi yapıyorsanız, vergi dairesinden aldığınız bir belgeyi kullanabilirsiniz.



#çalışmıyor belgesi
#e-Devlet
#SGK
37 dakika önce
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