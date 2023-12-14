Burs başvurusu, kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğrenim kurumları ve özel sektör firmaları gibi birçok alanlarda çalışmıyor belgesi vatandaşlardan istenmektedir. Çalışmıyor belgesini almak için iki yol vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak ve e-Devlet üzerinden almak. Peki, e-Devlet üzerinden çalışmıyor belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

SGK'ya başvurmak için, kimliğiniz ve çalışmadığınıza dair bir belge ile SGK'nın ilgili şubesine gitmeniz gerekmektedir. Çalışmadığınıza dair belge olarak, işvereninizden aldığınız bir belge veya kendi işinizi yapıyorsanız, vergi dairesinden aldığınız bir belgeyi kullanabilirsiniz.