Caner Erkin Trabzonspor maçında oynamayacak mı?

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, çeşitli gerekçelerle kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Sarı-lacivertli takımın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

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CANER ERKİN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Caner Erkin, Trabzonspor maç kadrosuna alınmadığı için Trabzonspor maçında oynayamayacak. Neden kadroya alınmadığına dair resmi bir açıklama yok. Ancak geçen hafta oynanan maçta oyundan alındığına sitem eden Caner'in bu sebepten dolayı kadroya alınmadığı iddialar arasında.

Kadroların açıklanması sonra Caner Erkin Twitter hesabından paylaşım yaptı:

FENERBEHÇE💛💙... pic.twitter.com/pOcUEwTlgY — Caner Erkin (@CanerErkin) February 27, 2021

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