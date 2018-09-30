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Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı izle! Rize-FB canlı skor!

Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı skor

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe (Rize-FB) maçını bein SPORTS aboneliğiyle haberimiz üzerinde canlı izleyebilir ve canlı skor takibini yapabilirsiniz.

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Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı skor takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı skor takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe (Rize-FB) maçını bein SPORTS aboneliğiyle haberimiz üzerinde canlı izleyebilir ve canlı skor takibini yapabilirsiniz.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI SKOR TAKİBİ

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile 40. Randevuda

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe’nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

40. randevu

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugüne kadar lig ve özel müsabakalar toplamında 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 7 kez Çaykur Rizespor sahadan galip ayrılırken, 24 kez ise Fenerbahçe galibiyet sevinci yaşadı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a karşı en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda 6-0’lık ve 1988-89 sezonunda 5-0’lık galibiyetlerle aldı.

Çaykur Rizespor’un Cüneyt Çakır karnesi

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak.

Çaykur Rizespor, daha önce Cüneyt Çakır’ın yönettiği 31 maçtan; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Çakır, Çaykur Rizespor’un evinde oynadığı 18 maçını yönetirken, deplasmanda ise 13 müsabakada düdük çaldı. Çaykur Rizespor, söz konusu müsabakalarda iç sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken, deplasmanda ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Çakır söz konusu müsabakalarda Çaykur Rizespor takımına toplamda 60 sarı kart, 5 kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe ise, daha önce Cüneyt Çakır’ın yönettiği 48 maçta 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etmiş.

Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri
Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 14'e yükseltti. Beşiktaş, Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından Kayserispor karşısında da mağlup olmadı.Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİSpor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)1. dakikada organize gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.20. dakikada rakibinden topu kapan Love, hemen sağ kanattaki Quaresma’ya oynadı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.29. dakikada Varela’nın ceza sahasına girer girmez sert şutu, Vida’dan dönerek Mensah’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.34. dakikada sağ kanatta Quaresma’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Love’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda top Lung’dan döndü. Dönen topu Brezilyalı yıldız ağlara gönderdi. 1-037. dakikada Ljajic’in pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın, ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE Beşiktaş Kayserispor'a yine kaybetmediBeşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçı da kazandı.Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.Vagner Love golle tanıştıKayserispor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanşında siyah-beyazlıların, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği maçta da gol atmıştı. Kalesini gole kapattıBeşiktaş bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi.Geride kalan 6 haftada oynadığı her maçta gol yiyen siyah-beyazlı ekipte Alman kaleci Loris Karius, bu karşılaşmada kalesini gole kapattı.Siyah-beyazlılar 6 haftada kalesinde toplam 8 gol gördü.Güven Yalçın siftah yaptıBeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın ilk kez resmi bir maçta Vodafone Park'a çıktı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynanan maçta 89. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor maçında da 88. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.Trabzonspor Kasımpaşa maç özeti

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