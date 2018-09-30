Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı skor

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe (Rize-FB) maçını bein SPORTS aboneliğiyle haberimiz üzerinde canlı izleyebilir ve canlı skor takibini yapabilirsiniz.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI SKOR TAKİBİ

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile 40. Randevuda

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe’nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

40. randevu

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugüne kadar lig ve özel müsabakalar toplamında 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 7 kez Çaykur Rizespor sahadan galip ayrılırken, 24 kez ise Fenerbahçe galibiyet sevinci yaşadı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a karşı en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda 6-0’lık ve 1988-89 sezonunda 5-0’lık galibiyetlerle aldı.

Çaykur Rizespor’un Cüneyt Çakır karnesi

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak.

Çaykur Rizespor, daha önce Cüneyt Çakır’ın yönettiği 31 maçtan; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Çakır, Çaykur Rizespor’un evinde oynadığı 18 maçını yönetirken, deplasmanda ise 13 müsabakada düdük çaldı. Çaykur Rizespor, söz konusu müsabakalarda iç sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken, deplasmanda ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Çakır söz konusu müsabakalarda Çaykur Rizespor takımına toplamda 60 sarı kart, 5 kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe ise, daha önce Cüneyt Çakır’ın yönettiği 48 maçta 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etmiş.