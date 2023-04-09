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CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili aday listesi

CHP İstanbul milletvekili adayları Saadet, DEVA, DP ve Gelecek Partisi seçmenlerinin gündeminde. YSK'nın takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor. CHP, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini YSK’ya teslim edecek. CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Peki CHP İstanbul milletvekili adayları kimler? İşte 2023 seçimi CHP İstanbul listesinden giren Saadet, Gelecek ve Deva partisi milletvekili adayları.

11:19 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları

14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları

14 Mayıs 2023 seçimleri için hangi ilde hangi isimlerin milletvekili adayı olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Kendi şehirlerinde kimlerin milletvekili adayı olduğunu merak eden İstanbullular da illerinde CHP'nin kimleri aday gösterdiğini ve hangi ismin kaçıncı sıra adayı olduğunu sorguluyor. Peki, CHP'nin İstanbul adayları kimler? CHP İstanbul’da kimi kaçıncı sıra adayı gösterdi? CHP listelerinde yer alan Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? CHP İstanbul listesinden giren Gelecek, Deva Partisi milletvekili adayları belli oldu mu?

CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu mu?

14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

CHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları isim listesi

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

CHP İstanbul 2. bölge milletvekili adayları isim listesi

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

CHP İstanbul 3. bölge milletvekili adayları isim listesi

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)



#chp
#chp istanbul milletvekili adayları
#2023 seçimi
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