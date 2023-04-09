14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları
14 Mayıs 2023 seçimleri için hangi ilde hangi isimlerin milletvekili adayı olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Kendi şehirlerinde kimlerin milletvekili adayı olduğunu merak eden İstanbullular da illerinde CHP'nin kimleri aday gösterdiğini ve hangi ismin kaçıncı sıra adayı olduğunu sorguluyor. Peki, CHP'nin İstanbul adayları kimler? CHP İstanbul’da kimi kaçıncı sıra adayı gösterdi? CHP listelerinde yer alan Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? CHP İstanbul listesinden giren Gelecek, Deva Partisi milletvekili adayları belli oldu mu?
CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu mu?
14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.
CHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları isim listesi
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
CHP İstanbul 2. bölge milletvekili adayları isim listesi
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
CHP İstanbul 3. bölge milletvekili adayları isim listesi
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)