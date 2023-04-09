14 Mayıs 2023 seçimleri için hangi ilde hangi isimlerin milletvekili adayı olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Kendi şehirlerinde kimlerin milletvekili adayı olduğunu merak eden İstanbullular da illerinde CHP'nin kimleri aday gösterdiğini ve hangi ismin kaçıncı sıra adayı olduğunu sorguluyor. Peki, CHP'nin İstanbul adayları kimler? CHP İstanbul’da kimi kaçıncı sıra adayı gösterdi? CHP listelerinde yer alan Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? CHP İstanbul listesinden giren Gelecek, Deva Partisi milletvekili adayları belli oldu mu?