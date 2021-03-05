Davet edilmediyseniz işiniz zor: Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiye kodu nasıl alınır?

Clubhouse nedir, Nasıl üye olunur Clubhouse davetiye kodu nasıl alınır Android çıktı mı?

Tüm dünyada en çok kullanılan Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya mecralarına bir yenisi daha eklendi, Clubhouse. 2020 yılının başlarında üretilen bu uygulama aslında pek popüler de değildi. SpaceX şirketinin sahibi dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından sadece bir tweet atılarak, Clubhouse tüm dünyaya yayıldı. Elon Musk’ın meşhur ettiği uygulama olarak da adlandırılan Clubhouse şimdi ülkemizde de oldukça popüler hale geldi. Öyle ki, daha önce dilimizde hiç yer alamayan sorular türemeye başladı. “Clubhouse nedir, Clubhouse nasıl üye olunur, Clubhouse davetiye kodu nasıl alınır, Clubhouse Android ne zaman çıkacak” gibi sorulara her geçen gün daha fazla insan cevap arar hale geldi. Uygulamanın bilinmezliğinin altında yatan tek neden; aslında çok fazla Android kullanıcısı olduğu ancak uygulamanın sadece iPhone’larda yer almasıdır. Peki, nedir bu Clubhouse? İşte, Clubhouse hakkında bilinmesi gerekenler...

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Clubhouse nedir?

Clubhouse, Alpha Exploration adlı şirket bünyesinde bir grup yazılımcı tarafından geliştirilen, yalnızca davetiyeyle üye olunan ve kullanılabilen, yazışmanın olmadığı sadece sesli sohbet edilen bir sosyal ağ uygulamasıdır.

Alpha Exploration şirketi uygulamayı 2020 yılında geliştirse de değeri 100 milyon ABD doları bulmuştur. Clubhouse ilk defa Nisan 2020'de App Store üzerinden kullanıma sunuldu.

Clubhouse nedir?

Uygulamanın App Store’daki boyutu 55,6 MB.

Yani şimdilik anlatacaklarımız sadece iPhone kullanıcılarını ilgilendirse de çok yakında Android kullanıcıları da bu yazımızdan faydalanabilecekler. O nedenle bu yazımızı favorilerinize eklemenizi tavsiye ederiz. Andorid tarafına çıktığı andan itibaren durum incelenerek, Android kullanıcılarına özel bir değişiklik varsa makalemizi güncelleyeceğiz.

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Clubhouse nasıl kullanılır?

Clubhouse kullanımı açısından oldukça basit. Davetiyenin geldiğini ve uygulamada “oda” olarak adlandırılan konuşma odalarını gördüğünüzü kabul edelim. Öncelikle uygulamanın algoritma yapısından bahsedecek olursak, uygulamaya telefon numaranızla kayıt olduğunuz için ilk olarak adres defterinizde uygulamayı kullananlar sizi karşılıyor. Daha sonra kimi takip etmeyi seçtiğinize karşılık oda tavsiyeleri ve takip etmeniz gereken kişiler belirmeye başlar.

Clubhouse’da bir odaya girdiğinizde 3 çeşit grupla karşılaşırsınız:

Moderatörler

Konuşmacıların takip ettiği dinleyiciler

Dinleyiciler

Clubhouse nasıl kullanılır sorusunun yanıtını vermiş olduk. Dilerseniz yukarıda sıraladığımız Moderatörler, Konuşmacıların takip ettiği dinleyiciler ve Dinleyiciler hakkında detaylara göz atalım.

Moderatörler

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlarda genellikle paylaşımları en çok etkileşim alanlar fenomen olarak kabul edilir. Ancak bu durum Clubhouse için geçerli değil. Peki, Clubhouse’da fenomen nasıl olunur? İşte bu sorunun yanıtı moderatörlüğü en iyi yapanlar ve en iyi konuşanlar olarak cevaplamak mümkün. Neden mi?

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Clubhouse Moderatör

Clubhouse’da bir odayı açan kişi moderatördür. Bunu nasıl anlarız: Moderatörleri uygulama yeşil bir ikon ile ayırt ediyor. Konuşmacıların arasında gördüğünüz resminin hemen altında, isminin yanında yeşil bir yuvarlak ikon görürseniz bilin ki o kişi odanın mederatörüdür. Peki mederatörler ne iş yapar?

Onlar genellikle odadaki kimlerin konuşması gerektiğine karar verirler. Clubhouse’da iyi bir moderatör hem iyi bir konu belirler hem de konuşmacıların eşit sürede konuşmalarını sağlayarak herkese adaletli bir ortam sunmak için mücadele ederler.

Konuşmacılar

Clubhouse’da bir odaya girdiğiniz zaman, kimlerin konuşmacı olduğunu anlamanız için resimlerinin sağ köşesine bakmanız yeterlidir. Orada gördüğünüz mikrofon ikonu o kişinin odada konuşmacı olarak bulunduğunu ifader eder.

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Clubhouse Türkiye’de bizim tecrübelerimizden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki, odada bulunan konuşmacılar mümkün oldukça az ve öz konuşurlarsa daha fazla insana da hak tanımış oluyorlar. Çünkü bir odada bulunan dinleyiciler arasında konuyla ilgili söyleyecek bir sözü ya da sorusu olanlar uzun süre beklemek zorunda kalabiliyor. Bu durumda konuşmacıların bunu düşünerek daha akıcı ve öz konuşmaları önem arz ediyor.

Dinleyiciler

Clubhouse uygulamasında şimdilik bir odada en fazla 5.000 katılımcı yer alıyor. Bu sebebi ise uygulamayı geliştiren Alpha Exploration şirketinin açıkladığına göre bu kadar popüler hale geleceklerini ön görememiş olmalarıdır. Bu sebeple sunucularını düşük seviyede tuttukları için odalara en fazla 5.000 kişi giriş yapabiliyor.

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Dinleyici olarak katıldığınız bir oda olduğunda sizi takip edenler tarafından hangi odada bulunduğunuz görünüyor. Katıldığınız odada ekranın sağ alt köşesinde bir el işareti ikonu bulunmaktadır. Bu el işareti emojisine tıkladığınızda odanın moderatörlerine bir bildirim gider. Konuşmaya katılmak için bir nevi el kaldırmış olursunuz. Eğer kabul edilirse el kaldıran dinleyiciye moderatör tarafından katılım daveti gönderilir. Daveti kabul ettiğiniz anda sağ alt köşedeki el emojisinin yerini mikrofon emojisi alır. Burada size tavsiyemiz davet gelir gelmez mikrofonu kapatmanızdır. Aksi halde sesler birbirine karışabiliyor.

Clubhouse nedir sorusuna verilebilecek tüm yanıtları verdik. Son olarak unutmadan şunu da söyleyelim; tıpkı diğer sosyal ağlarda olduğu gibi Clubhouse’da da bir profil oluşturabiliyorsunuz. Aynı zaman da Twitter ve Instagram hesaplarınızı da uygulamaya bağlayabilirsiniz. Bu hesaplarınız diğer kullanıcılar tarafından gözükmektedir.

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Clubhouse nasıl üye olunur?

Clubhouse uygulamasına üye olmak için birinin size davetiye göndermesi gerekmektedir. Buradan Clubhouse uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirin. Ardından kendinize bir kullanıcı adı seçerek telefon numaranızı onaylamak için gelen SMS mesajındaki kod ile hesabınızı onaylayın.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gelen davetiye ile birlikte uygulamayı aktif olarak kullanabilirsiniz. Ancak eğer davetiye gelmediyse uygulamada hiçbir şey bulamazsınız. Ne odalar gözükür ne de takip edebileceğiniz kimseler.

Clubhouse davetiye kodu nasıl alınır?

Clubhouse davetiye kodu almanız için uygulamayı kullanan bir tanıdığınızdan isteyebilirsiniz. Şunu unutmayın ki davetiye gönderen kişinin de gönderme hakkının bulunması gerekir. Clubhouse davetiye kodu herkes için sınırlı sayıdadır. Davetiye geldikten sonra size de davet gönderme hakkı oluşacaktır.

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Clubhouse Android çıktı mı? Ne zaman çıkacak?

Alpha Exploration şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Clubhouse Android tarafı için çalışmalar sürüyor. Uygulamanın bu kadar kısa zamanda popüler olacağını tahmin edemedikleri için Android çalışmaları askıdaydı. Ancak popülerliği yükselince o tarafın işlemlerini hızlandırdılar. Yakın zamanda Android kullanıcılarının da Clubhouse ile kavuşacağını belirten Alpha Exploration şirketi sunucularını da güçlendirerek odalarda daha fazla katılımcıların yer alacağını açıkladı.

TEKNOLOJİ Clubhouse Android uygulaması için çalışmalar başladı

Clubhouse’da bunlara dikkat edin!

Uygulamayı şimdilik iPhone kullanıcıları ele geçirmiş olsa da yakın zamanda Android kullanıcılarının da katılımı ile buralar baya kalabalıklaşacak. Bu nedenle şimdiden dikkat etmeniz gerekenleri not alın isterseniz.

Katılım daveti alın diye ilan çıkan sahte ve dolandırıcı internet sayfalarından uzak durun!

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Konuşurken kimseye saygısızlık etmemek için konuşmanızı kısa ve öz tutun.

Konuşmacı olarak katıldığınız odada ilk seferinde mikrofonunuzun kapalı olduğundan emin olun.

Sırayla soruların alındığı ve konuşulduğu bir odadaysanız mikrofonunuzun kapalı olduğundan emin olun. Aksi halde sesler birbirine girmekte ve fark etmezseniz konuşmacılar arasından çıkarılabilirsiniz.

Clubhouse Güvenli mi?

Henüz çok yeni bir sosyal ağ olan Clubhouse, güvenlik ve gizlilik konusuyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son araştırmalara göre Clubhouse, mikrofon erişimiyle ortam dinlemesi yaparak kullanıcı verilerini topluyor. Daha sonrasında elde edilen bilgiler reklam verenlerle paylaşılıyor.

Konuyla ilgili daha fazla detay için, Clubhouse mikrofon erişimiyle ortam dinlemesi yaparak kullanıcı verilerini topluyor başlıklı haberimizi okuyabilirsiniz.

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Twitter’dan Clubhouse benzeri yeni özellik

Twitter Spaces

Clubhouse sosyal ağlara yeni bir soluk getirince diğer sosyal medya platformları da harekete geçti. Bu konuda ilk adımı atan Twitter oldu. “Twitter Spaces” olarak isimlendirilen bu hizmet, kullanıcılara sesli sohbet imkanı sunuyor, insanlara son dönemlerin en çok konuşulan mobil uygulaması Clubhouse gibi bir deneyim sunuyor.

Twitter Spaces Oda görüntüsü

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Twitter, gerekli çalışmaların devam ettiğini, kısa bir süre sonra aktif edilecek bu özellik ile kullanıcıların kendi sohbet kanallarını oluşturup, bu kanallar üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını ifade ediyor.

Twitter Spaces hizmetinin kararlı sürümlere ne zaman geleceği, şu an için netleşmedi ancak özelliğin Android’e gelmesi, Clubhouse’ın Android’deki gücünü doğrudan etkileyeceği düşünüldüğünden çok uzakta olmadığı biliniyor.

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Facebook da Instagram üzerinden Clubhouse benzeri sistem kurma hazırlığında. Sesli iletişim uygulaması Clubhouse benzeri bir modeli de Facebook Instagram uygulamasında kullanıcılara sunmaya hazırlandığını açıkladı. Twitter gibi hemen aksiyon almamış olsa da yakın zamanda beta sürüm olarak Instagram kullanıcılarına sunması bekleniyor.

TEKNOLOJİ Twitter'ın Clubhouse rakibi Spaces sonunda Android'e de geliyor

TEKNOLOJİ Clubhouse güvenliği artırmak için çalışmalara başladı