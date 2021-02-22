Teknoloji Clubhouse mikrofon erişimiyle ortam dinlemesi yaparak kullanıcı verilerini topluyor
İNTERNET

Clubhouse mikrofon erişimiyle ortam dinlemesi yaparak kullanıcı verilerini topluyor

Henüz çok yeni bir sosyal ağ olan Clubhouse, güvenlik ve gizlilik konusuyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son araştırmalara göre Clubhouse, mikrofon erişimiyle ortam dinlemesi yaparak kullanıcı verilerini topluyor. Daha sonrasında elde edilen bilgiler reklam verenlerle paylaşılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouse
Clubhouse

Son bir aydır popüler olan sesli iletişim uygulaması Clubhouse, iOS tarafındaki kitlesini artırmaya devam ederken gizlilik konusuyla da gündemden düşmüyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, izin verilen üçüncü parti uygulamaların dinleme yapabildiğini gösteriyor. Yani aslında Clubhouse, mikrofonu pasif olan ve sohbetleri dinleyen kullanıcılarda da ortam dinlemesi yapıyor.

Clubhouse, tamamen mikrofon erişimine yani sese dayalı bir sosyal ağ. Dolayısıyla mikrofon erişimine izin verilmediği takdirde kullanım gibi bir durum söz konusu olmuyor.
Hassas bilgileri paylaşırken dikkatli olmak gerekiyor.

Bu olay, Clubhouse kullanıcılarının yalnızca davetli kullanıcıların yaptığı görüşmelerde hassas bilgileri paylaşırken daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Aslına bakılırsa Clubhouse bir süredir altyapıdaki güvenlik açıkları nedeniyle eleştiriliyor.

Stanford İnternet Gözlemevi'nden gelen bir rapor, kullanıcıların benzersiz Clubhouse sohbet odası kimliklerinin düz metin olarak iletildiğini ve bu da teorik olarak dışarıdan bir gözlemcinin uygulamada kimin kiminle konuştuğunu belirlemesine izin vereceğini gösteriyor.

Birçok kullanıcı, bu ortam dinlemesi konusunu pratikte görmüş durumda. Zira Twitter'da yapılan paylaşımlar da bunu doğruluyor. Herhangi bir odada sohbeti dinleyen kullanıcılar, konuştukları ürünlerin reklamlarını karşılarında görmeye başlıyor. Bu da aslında pratikte ortam dinlemesiyle birlikte verilerin reklam verenlerle paylaşıldığını gösteriyor.

Clubhouse güvenliği nasıl sağlıyor?

Clubhouse'un güvenlik tarafında Şangay merkezli Agora Inc görev alıyor. Çinli bir şirket olan Agora'nın, ulusal bir güvenlik riski oluşturması halinde ses kaynağının yerini belirlemede Çinli yetkililere yardımcı olmak için yasal bir yükümlülük olduğunu da belirtiyor.

Güvenlik tarafındaki açıkların fark edildiği yönünde açıklamalar yapan geliştirici, şunları da paylaşıyor:

  • Veri güvenliğini güçlendirmemiz gerektiğini fark ettik. Durumu detaylıca değerlendirip mercek altına alacağız. Ayrıca ek olarak bir güvenlik şirketiyle birlikte çalışmayı planlıyoruz.

Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar
TEKNOLOJİ
Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar

Clubhouse güvenliği artırmak için çalışmalara başladı
TEKNOLOJİ
Clubhouse güvenliği artırmak için çalışmalara başladı
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çok sistematik saldırıya uğruyorum

'Çok sistematik saldırıya uğruyorum'

​AK Partili Özlem ahlaksız saldırılar hakkında konuştu.
Eti, kanı her şeyi siyah

Eti, kanı her şeyi siyah

​Piyasa değeri 2 bin 500 dolar.

AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde hitap ediyor.

Türkiye'nin en yaşlı kayaları

Türkiye'nin en yaşlı kayaları

​Haklarında hiçbir veri yok.

1,5 ayda yaptılar

1,5 ayda yaptılar

'Kaplumbike' 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.
68 yerleşim yeri karantinada

68 yerleşim yeri karantinada

En çok vakanın görüldüğü 5 il arasında yer alıyor.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.