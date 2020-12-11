ÇOCUKLAR OYNAYARAK KÜLTÜREL MİRASI KEŞFEDİYOR

2020 yılı itibarıyle gelecek nesillere fayda sağlamak ve kültürel mirası tanıtmak gayesiyle arkeoloji meraklıları ile 5 yaş ve üzeri çocuklar için Arkerobox Arkeoloji Setleri geliştirildi. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan tasarım ve üretim merkezinden tüm Türkiye’ye ulaştırabilen Arkerobox, arkeolog gibi çalışarak öğrenmek isteyen tüm arkeoloji meraklılarını bekliyor.

Göbeklitepe, Nemrut, Kral Şuppiluliuma ve Orhun Yazıtları ile başlayan arkeoloji setleri, 21.yüzyıl yetkinliklerini geliştirerek alternatif uygulamalı bir öğrenim şekli ortaya koydu. Kazdıkça keşfeden çocuklar ve arkeoloji meraklıları, ‘’deneyerek öğrenme’’modeliyle kültürel mirasımızı tanıyorlar. Özellikle çocuklar, arkeolojiyi ve kültürel mirasımızı yerinde görmeseler de deneyerek öğrendikleri bir sistemle öğrenme süreçlerinden de keyif alıyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle beraber çocukların oyunları ve öğrenme şekilleri de değişim gösterdiğinden oyunlaştırılmış ve deneyime dayanan Arkerobox, oyunlarla büyüyen ve öğrenen bu nesle kültürel mirası fark ettirme ve önemini kavratma gibi bir misyon yüklendiği gibi çocukların motor becerilerini geliştirerek fizyolojik gelişimine de destek oluyor.

Sürdürülebilir Öğrenim

Çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini besleyerek tarihimizi keşfettiren ve merak uyandıran Arkerobox Arkeoloji Seti, çocukların evde kolaylıkla kazarak keşfedebilecekleri materyallere sahip. Böylece yıllar öncesine, kilometreler ötesine evlerimizden giderek tarihi bir yolculuk yapma imkanını sağlıyor. Üstelik Anadolu kültürel mirası ile arkeolojik kazı setleri tasarlamaya başlayan Arkerobox, uzun vadede dünya kültürel mirasını çocuklarla buluşturuyor ve tüm dünya çocuklarına kültürel mirasımızı tanıtıyor olmayı hedeflemektedir. Arkeoloji setlerinin eğitici içeriği ve uygulamalı bir deneyim sunan kazı kitleri ile çocukların kültürel mirasa olan ilgisi artıyor.

3D Yazıcıdan Kültürel Mirasa Yolculuk

Arkerobox’un kültürel mirasımızı gelecek nesillere tanıtma ve bu toprakların güzelliklerini sergileme amacı, 3Durak Dijital Fabrika vasıtasıyla 3D yazıcı teknolojileri ve kendi geliştirdikleri özel teknikler ile elde ediliyor. Bu kapsamda da Arkerobox, BM’nin belirlemiş olduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden ‘’Nitelikli Eğitim’’ ve ‘’Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’’ gibi maddeleri harmanlayarak yenilikçi bir eğitim modeli ortaya koymaktadır.

Sağladığı bu faydalar ile Türkiye’de Social Impact Award 2020 ödülünü kazanarak yurt dışında da ülkemizi temsil etme şansı yakaladı.

Web sitesi: https://www.arkerobox.com