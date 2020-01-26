Crystal Güzellik Merkezi Etiler şubesi ünlülerin uğrak mekanı oldu

Daha önce İstanbul’un Başakşehir ve Güngören ilçelerinde uzun yıllar kaliteli hizmetin adresi olan Crystal Güzellik Merkezi, 4 ay önce Etiler’de açılışını yaptığı yeni şubesiyle birçok ünlü ismin vazgeçemediği adreslerden biri oldu.

Açılışını Mustafa Topaloğlu, Ece Gürsel, Aleyna Dalveren ve sosyal medya fenomeni Amir Zakaria gibi çok sayıda ünlü ismin katılımıyla yapan Crystal Güzellik Merkezi açılışının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Etiler’in en gözde cilt bakım mekanlarından biri olmayı başardı. Özellikle haftasonlarında ünlüler için adeta bir cafeyi andıran mekanda leke tedavisi, kaş şekillendirme, vücut çatlaklarını giderme ve daha birçok konuda dalında ödül almış uzmanlar tarafından kusursuz hizmet veriliyor. Crystal Güzellik Merkezi zaman zaman yapılan işlemlerle ilgili instagram sayfasından paylaşımlarda da bulunarak merkezi ziyaret etmek isteyenlerin kafasında bir fikir oluşmasını sağlıyor.

18 Yıldır Aynı Sektörde

Kısa bir süre içinde büyük bir başarıya kavuşan Crystal Güzellik Merkezi’nin sahibi Özlem Aksünger yaptığı açıklamada sektörde yeni olmadıklarını, 18 yıldır güzellik konusunda Güngören ve Başakşehir’deki şubelerinde büyük tecrübeler edinerek bu günlere geldiklerini ve şimdi sektörde öncü marka olmayı hedeflediklerini anlattı. Güzellik anlamında sundukları çözümlerle tüm bakımlı kadınların ihtiyaçlarına çözüm üretebildiklerini hatırlatan Özlem Aksünger, Etiler’de açtıkları şubeye özellikle ünlü isimlerin yoğun ilgi göstermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yurt Dışına Açılma Fikrine Sıcak Bakıyor

Kendisine yurt dışına da hizmet götürmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Aksünger bu konuyla ilgili çalışmalarının olduğunu da vurguladı. Aynı zamanda ödüllü bir cilt bakım uzmanı olan merkezin sahibi Özlem Aksünger “Kısa vadede olmasa da önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın önemli bir merkezine Crystal Güzellik Merkezinin yeni bir şubesini açmak gibi bir niyetimiz uzun yıllardan bu yana bulunuyor. Fakat şu an için öncelikli hedefimiz halihazırdaki şubelerimizin kalite çıtasını olduğundan da yukarıya taşıyarak sektörde en çok tercih edilen marka olmak” şeklinde konuştu.