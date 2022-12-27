Özgün A Milli Kadın Voleybol Takımını İtalyan Santarelli çalıştıracak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İtalyan Santarelli çalıştıracak

A Milli Takım'ı 2017'den bu yana çalıştıran Giovanni Guidetti ile kasım ayında yollar ayrılmıştı. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli oldu. Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Daniele Santarelli'nin katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı belirtildi. Peki Daniele Santarelli kimdir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Daniele Santarelli kimdir?
Daniele Santarelli kimdir?

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirilmiştir." denildi.

DANİELE SANTARELLİ KİMDİR?

İtalya'nın Imoco Volley Conegliano ekibini 2017'den bu yana çalıştıran 41 yaşındaki İtalyan antrenör Daniele Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.

Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.

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