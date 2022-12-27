A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İtalyan Santarelli çalıştıracak A Milli Takım'ı 2017'den bu yana çalıştıran Giovanni Guidetti ile kasım ayında yollar ayrılmıştı. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli oldu. Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Daniele Santarelli'nin katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı belirtildi. Peki Daniele Santarelli kimdir? İşte detaylar.

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