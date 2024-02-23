Haftanın beşinci gününde bazı illerde hafif çaplı sarsıntılar yaşandı. Bu sarsıntılar, yaşanan bölgelerdeki vatandaşlar tarafından hissedildi ve pek çok kişi son durum hakkında bilgi almak üzere araştırmalara başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili güncel verileri sürekli olarak paylaşmaya devam ediyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Şubat 2024 deprem bilgileri.