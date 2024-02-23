Haftanın beşinci gününde bazı illerde hafif çaplı sarsıntılar yaşandı. Bu sarsıntılar, yaşanan bölgelerdeki vatandaşlar tarafından hissedildi ve pek çok kişi son durum hakkında bilgi almak üzere araştırmalara başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili güncel verileri sürekli olarak paylaşmaya devam ediyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Şubat 2024 deprem bilgileri.
BURSA GEMLİK'TE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2024
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 23 Şubat 2024 Cuma günü meydana gelen sarsıntıları paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2024
Kandilli Rasathanesi’nin bugün yaşanan sarsıntıların merkez üslerini ve şiddetlerini paylaştığı son depremler listesi ise şöyle…