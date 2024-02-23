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Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD 23 Şubat son depremler listesi

Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, 23 Şubat Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 23 Şubat 2024 Cuma AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

15:26 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Haftanın beşinci gününde bazı illerde hafif çaplı sarsıntılar yaşandı. Bu sarsıntılar, yaşanan bölgelerdeki vatandaşlar tarafından hissedildi ve pek çok kişi son durum hakkında bilgi almak üzere araştırmalara başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili güncel verileri sürekli olarak paylaşmaya devam ediyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Şubat 2024 deprem bilgileri.

BURSA GEMLİK'TE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2024

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 23 Şubat 2024 Cuma günü meydana gelen sarsıntıları paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2024

Kandilli Rasathanesi’nin bugün yaşanan sarsıntıların merkez üslerini ve şiddetlerini paylaştığı son depremler listesi ise şöyle…



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#Kandilli Rasathanesi
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